«Хлестала кровь, я пыталась шутить»: многодетная мама спасла мотоциклиста, попавшего в ДТП

6 июля на пересечении улиц Городской Вал и Свободы в Ярославле произошло ДТП: мотоциклист врезался в «Фиат», от удара водитель мотоцикла перелетел через легковушку и упал на асфальт. Авария случилась около 10:20.

Первую помощь пострадавшему 28-летнему мотоциклисту оказала ярославна Алёна Бережная. Она выскочила из автомобиля, увидев, как юноша рухнул на дорогу, и его пытался поднять водитель автомобиля, с которым произошло столкновение.

— Когда он стал его поднимать, у него с шеи начала литься кровь. Я выбежала и сказала не трогай. Водитель «Фиата» всё говорил: «Хоть бы был жив», — рассказала 76.RU Алёна. — Он был в сознании, я спрашивала, зачем так гнал. Руками зажала шею там, где кровь хлестала. Просила прохожих дать что-нибудь, чтобы перекрыть кровотечение. Пока он был в сознании, пыталась шутить, говорила, что будет красивый теперь с шрамами. Спрашивала, что болит: бок, говорил, и рука онемела.