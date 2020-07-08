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В Ярославской области выявили 37 новых заражённых коронавирусом

Актуальная статистика на 8 июля

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Новые заражения в Ярославской области выявляют каждый день&nbsp;

Новые заражения в Ярославской области выявляют каждый день 

В Ярославской области новые заражения коронавирусом выявляют каждый день. По данным федерального оперативного штаба, на утро 8 июля в регионе ещё у 37 человек подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

— За всё время выявлено 5106 случаев COVID-19. Выздоровели за минувшие сутки 121 человек, итого — 4041 за всё время, — уточнили в федеральном оперативном штабе.

В России сегодня подтверждено 6562 новых случая коронавирусной инфекции, среди которых 27,6% переносят болезнь без симптомов. Умерло в стране за сутки ещё 173 человека (10 667 за всё время пандемии).

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