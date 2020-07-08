В Ярославской области выявили 37 новых заражённых коронавирусом

В Ярославской области новые заражения коронавирусом выявляют каждый день. По данным федерального оперативного штаба, на утро 8 июля в регионе ещё у 37 человек подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

— За всё время выявлено 5106 случаев COVID-19. Выздоровели за минувшие сутки 121 человек, итого — 4041 за всё время, — уточнили в федеральном оперативном штабе.