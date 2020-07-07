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«Лучше сдохнуть, чем жить так»: в Ярославле в жилом доме рухнул потолок

От дома отказалась управляющая компания, жильцы в отчаянии

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Раньше в этой комнате жил пенсионер

Раньше в этой комнате жил пенсионер

Много лет жители двухэтажного дома по адресу 1-я Приволжская, 6Б в Ярославле пытаются выжить, но шансы на это всё уменьшаются и уменьшаются. Дом, построенный в 1937 году, в буквальном смысле трещит по швам. Строение признали аварийным еще в 2015 году, а расселять жильцов планируют только в 2025-м.


«Поправки» в конструкции

1 июля, в день голосования по поправкам к Конституции, жительница первого этажа дома услышала грохот в пустой квартире сверху. Прибежав туда, женщина увидела облака пыли, из-за которых не сразу поняла, что произошло. Дойдя до дальней комнаты, Любовь обнаружила гигантскую дыру в потолке и завалы. Потолок, который протекал много лет, не выдержал и рухнул.

Завалы не убирают уже неделю

Завалы не убирают уже неделю

— Это коммунальная квартира, дедушка, который жил в комнате, где обрушился потолок, умер в 2013 году, с тех пор комната пустует. Это помещение ему предоставляла мэрия Ярославля. Собственница остальных комнат живет в другом месте, ключи мне оставила. Штукатурка с потолка падала из года в год всё больше и больше. Я подметала, убирала, выходила на улицу и ведрами ее выбрасывала. И вот 1 июля в три часа дня был грохот страшный, я когда открыла дверь и зашла, на расстоянии трех метров вообще ничего не было видно, — говорит соседка.

Женщина переживает, что под тяжестью завалов может обрушиться потолок и в ее квартире:

— Убрать бы, а то я боюсь, что у меня потолок провалится и меня придавит.

Любовь боится, что под тяжестью рухнет и ее потолок

Любовь боится, что под тяжестью рухнет и ее потолок

Все приходили и фотографировали

Во фрунзенской администрации о проблеме знают, но решать ее не очень спешат. Несколько дней назад рабочие заделали в крыше дыру, однако свисающие глыбы штукатурки и завалы убирать не стали.

— Приезжали сначала МЧС, потом администрация, управляющая компания, газовики, из РЭУ приходили. Все приходили, смотрели и фотографировали. Говорят, что средств нет и нам надо уезжать, подавать заявки в маневренный фонд. Было время, когда мучились и боролись с ними по поводу водопровода. Горячей воды у нас нет, только холодная, и газовые колонки. Водопровод под полом каждую зиму замерзал. Второй подъезд оставался без воды или давление было очень слабое. Как-то со второго этажа соседка пришла ко мне и говорит: «Скорей бы сдохнуть». Я с этими словами пошла в управляющую компанию, спокойно, без эмоций рассказала. Только после этого пошло какое-то шевеление, а до этого сидели ровно, — рассказывает женщина.

Мы спросили в администрации района, почему с обрушившимся потолком ничего не делают уже неделю. Оказалось, что управляющая компания отказалась обслуживать этот дом.

Видео: Елена Вахрушева

Это такой ремонт

В мэрии Ярославля о завале в квартире слышали.

— Ремонт крыши и потолка в комнате выполнен силами территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии Ярославля. Будут еще вывозить балки, — отчитались в мэрии о проделанной работе.

Дом признали аварийным в 2015 году

Дом признали аварийным в 2015 году

— С 2016 года управляющая компания разорвала договор с этим домом. Дело не в аварийности, по закону такое возможно в домах, где от 16 до 30 квартир. Жители не платят за текущий ремонт. Завалы постараемся убрать в течение недели, — пообещала начальник жилищно-коммунального отдела администрации Фрунзенского района Ольга Логачева.

Редакция 76.RU будет следить за развитием ситуации.

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Аварийный домЯрославльобвалился потолок
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