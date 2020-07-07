«Лучше сдохнуть, чем жить так»: в Ярославле в жилом доме рухнул потолок

Много лет жители двухэтажного дома по адресу 1-я Приволжская, 6Б в Ярославле пытаются выжить, но шансы на это всё уменьшаются и уменьшаются. Дом, построенный в 1937 году, в буквальном смысле трещит по швам. Строение признали аварийным еще в 2015 году, а расселять жильцов планируют только в 2025-м.
«Поправки» в конструкции
1 июля, в день голосования по поправкам к Конституции, жительница первого этажа дома услышала грохот в пустой квартире сверху. Прибежав туда, женщина увидела облака пыли, из-за которых не сразу поняла, что произошло. Дойдя до дальней комнаты, Любовь обнаружила гигантскую дыру в потолке и завалы. Потолок, который протекал много лет, не выдержал и рухнул.
— Это коммунальная квартира, дедушка, который жил в комнате, где обрушился потолок, умер в 2013 году, с тех пор комната пустует. Это помещение ему предоставляла мэрия Ярославля. Собственница остальных комнат живет в другом месте, ключи мне оставила. Штукатурка с потолка падала из года в год всё больше и больше. Я подметала, убирала, выходила на улицу и ведрами ее выбрасывала. И вот 1 июля в три часа дня был грохот страшный, я когда открыла дверь и зашла, на расстоянии трех метров вообще ничего не было видно, — говорит соседка.
Женщина переживает, что под тяжестью завалов может обрушиться потолок и в ее квартире:
— Убрать бы, а то я боюсь, что у меня потолок провалится и меня придавит.
Все приходили и фотографировали
Во фрунзенской администрации о проблеме знают, но решать ее не очень спешат. Несколько дней назад рабочие заделали в крыше дыру, однако свисающие глыбы штукатурки и завалы убирать не стали.
— Приезжали сначала МЧС, потом администрация, управляющая компания, газовики, из РЭУ приходили. Все приходили, смотрели и фотографировали. Говорят, что средств нет и нам надо уезжать, подавать заявки в маневренный фонд. Было время, когда мучились и боролись с ними по поводу водопровода. Горячей воды у нас нет, только холодная, и газовые колонки. Водопровод под полом каждую зиму замерзал. Второй подъезд оставался без воды или давление было очень слабое. Как-то со второго этажа соседка пришла ко мне и говорит: «Скорей бы сдохнуть». Я с этими словами пошла в управляющую компанию, спокойно, без эмоций рассказала. Только после этого пошло какое-то шевеление, а до этого сидели ровно, — рассказывает женщина.
Мы спросили в администрации района, почему с обрушившимся потолком ничего не делают уже неделю. Оказалось, что управляющая компания отказалась обслуживать этот дом.
Видео: Елена Вахрушева
Это такой ремонт
В мэрии Ярославля о завале в квартире слышали.
— Ремонт крыши и потолка в комнате выполнен силами территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии Ярославля. Будут еще вывозить балки, — отчитались в мэрии о проделанной работе.
— С 2016 года управляющая компания разорвала договор с этим домом. Дело не в аварийности, по закону такое возможно в домах, где от 16 до 30 квартир. Жители не платят за текущий ремонт. Завалы постараемся убрать в течение недели, — пообещала начальник жилищно-коммунального отдела администрации Фрунзенского района Ольга Логачева.
Редакция 76.RU будет следить за развитием ситуации.