«Лучше сдохнуть, чем жить так»: в Ярославле в жилом доме рухнул потолок

— Это коммунальная квартира, дедушка, который жил в комнате, где обрушился потолок, умер в 2013 году, с тех пор комната пустует. Это помещение ему предоставляла мэрия Ярославля. Собственница остальных комнат живет в другом месте, ключи мне оставила. Штукатурка с потолка падала из года в год всё больше и больше. Я подметала, убирала, выходила на улицу и ведрами ее выбрасывала. И вот 1 июля в три часа дня был грохот страшный, я когда открыла дверь и зашла, на расстоянии трех метров вообще ничего не было видно, — говорит соседка.

Женщина переживает, что под тяжестью завалов может обрушиться потолок и в ее квартире:

— Убрать бы, а то я боюсь, что у меня потолок провалится и меня придавит.

