«Стыдно перед предками»: реакция горожан на присвоение Ярославлю звания «Город трудовой доблести»

Валентин:

— Это дань уважения к труду многих сотен тысяч земляков во время войны. Ваших отцов, матерей, дедов, прадедов. А вы все норовите для себя кусок урвать...





Гость:

— Это, конечно, хорошо, но практически ни одно предприятие, что так ударно работало, не сохранилось.

Гость:



— Присвоил Ярославлю звание... Посмертно. Убитый город. Перед предками стыдно: грязь, дорог нет, борщевик в центре...

Гость:



— Ничего полезного для ярославцев в этом не вижу. Однократная трата на стелу, многократные траты на ее ремонт и возложение к ней цветов и три раза в год просто деньги на ветер — салют! А где налоговые послабления потомкам тружеников тыла, повышение социальных выплат?

Гость:

— Читаешь комментарии и диву даёшься. Такое впечатление, что все в Ярославль с Ямайки приехали, то есть ни у кого предки здесь не жили. Никто из них на заводах во время войны не работал и после смены на крышах, чтобы потушить зажигательную бомбу, не дежурил. Тьфу вам под ноги. Чтобы вас ваши потомки вообще не вспоминали.

