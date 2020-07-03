«Стыдно перед предками»: реакция горожан на присвоение Ярославлю звания «Город трудовой доблести»

Вчера Владимир Путин присвоил Ярославлю звание «Город трудовой доблести». Об этом президент сказал на заседании российского организационного комитета «Победа». Помимо Ярославля звания удостоились 19 российских городов. Теперь в городе появится стела с гербом города, а в праздники 1 и 9 Мая и в День города в Ярославле будут греметь салюты.
Эта новость спровоцировала среди ярославцев споры — нужно ли было городу это звание? Что вообще изменится после этого?
Ося:
— Круто! Пойду посмотрю, выровнялись ли дороги.
Валентин:
— Это дань уважения к труду многих сотен тысяч земляков во время войны. Ваших отцов, матерей, дедов, прадедов. А вы все норовите для себя кусок урвать...
Гость:
— Это, конечно, хорошо, но практически ни одно предприятие, что так ударно работало, не сохранилось.
Гость:
— Присвоил Ярославлю звание... Посмертно. Убитый город. Перед предками стыдно: грязь, дорог нет, борщевик в центре...
Гость:
— Ничего полезного для ярославцев в этом не вижу. Однократная трата на стелу, многократные траты на ее ремонт и возложение к ней цветов и три раза в год просто деньги на ветер — салют! А где налоговые послабления потомкам тружеников тыла, повышение социальных выплат?
Гость:
— Читаешь комментарии и диву даёшься. Такое впечатление, что все в Ярославль с Ямайки приехали, то есть ни у кого предки здесь не жили. Никто из них на заводах во время войны не работал и после смены на крышах, чтобы потушить зажигательную бомбу, не дежурил. Тьфу вам под ноги. Чтобы вас ваши потомки вообще не вспоминали.