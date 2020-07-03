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«Стыдно перед предками»: реакция горожан на присвоение Ярославлю звания «Город трудовой доблести»

Новый статус спровоцировал споры

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О присвоении звания Владимир Путин сказал 2 июля

О присвоении звания Владимир Путин сказал 2 июля

Вчера Владимир Путин присвоил Ярославлю звание «Город трудовой доблести». Об этом президент сказал на заседании российского организационного комитета «Победа». Помимо Ярославля звания удостоились 19 российских городов. Теперь в городе появится стела с гербом города, а в праздники 1 и 9 Мая и в День города в Ярославле будут греметь салюты.

Эта новость спровоцировала среди ярославцев споры — нужно ли было городу это звание? Что вообще изменится после этого?

Ося:

— Круто! Пойду посмотрю, выровнялись ли дороги.

Валентин:
— Это дань уважения к труду многих сотен тысяч земляков во время войны. Ваших отцов, матерей, дедов, прадедов. А вы все норовите для себя кусок урвать...


Гость:

— Это, конечно, хорошо, но практически ни одно предприятие, что так ударно работало, не сохранилось.

Гость:

— Присвоил Ярославлю звание... Посмертно. Убитый город. Перед предками стыдно: грязь, дорог нет, борщевик в центре...

Гость:

— Ничего полезного для ярославцев в этом не вижу. Однократная трата на стелу, многократные траты на ее ремонт и возложение к ней цветов и три раза в год просто деньги на ветер — салют! А где налоговые послабления потомкам тружеников тыла, повышение социальных выплат?

Гость:

— Читаешь комментарии и диву даёшься. Такое впечатление, что все в Ярославль с Ямайки приехали, то есть ни у кого предки здесь не жили. Никто из них на заводах во время войны не работал и после смены на крышах, чтобы потушить зажигательную бомбу, не дежурил. Тьфу вам под ноги. Чтобы вас ваши потомки вообще не вспоминали.

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ПутинЯрославльГород трудовой доблести
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