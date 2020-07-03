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Губернатор запретил праздники, но в Ярославле устроят концерт и салют на набережной

Небольшой, но яркий праздник пройдёт уже сегодня

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Сегодня вечером с Волжской набережной прогремит салют

Сегодня вечером с Волжской набережной прогремит салют

3 июля в Ярославле устроят праздник с концертом и салютом. Об этом объявили в социальных сетях правительства Ярославской области. Гулянья будут идти три часа.

— Ярославль отметит своё новое звание! Запланирована небольшая, но яркая праздничная программа, — говорится в сообщении правительства области.

В 21:00 на Волжской набережной устроят концерт.

В 22:00 зажгут надпись из свечей «Город трудовой доблести».

В 23:00 в районе Стрелки дадут праздничный салют.

Звание «Города трудовой доблести» Ярославлю присвоил президент страны. Теперь в городе установят стелу с указом президента об этом, а также будут давать дополнительные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.

Правда, есть во всём этом одно «но»: несколькими часами ранее губернатор региона Дмитрий Миронов опубликовал у себя сообщение о том, что праздники у нас всё ещё под запретом из-за коронавируса.

— Запреты на развлекательно-досуговые мероприятия, работу общепита в закрытых помещениях продлеваются до 15 июля, — сообщил Дмитрий Миронов.

В правительстве Ярославской области пока никак не прокомментировали, почему устраивают праздник в то время, когда это запрещено главой администрации. При этом сегодня меры против коронавируса ослабили ещё: разрешили работу отелей, гостиниц, турбаз, но сохранили масочный режим.

За последние сутки в Ярославской области пришли положительные тесты на коронавирус ещё 43 людям, из них 30 человек живут в Ярославле.

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