Губернатор запретил праздники, но в Ярославле устроят концерт и салют на набережной

Правда, есть во всём этом одно «но»: несколькими часами ранее губернатор региона Дмитрий Миронов опубликовал у себя сообщение о том, что праздники у нас всё ещё под запретом из-за коронавируса.

— Запреты на развлекательно-досуговые мероприятия, работу общепита в закрытых помещениях продлеваются до 15 июля , — сообщил Дмитрий Миронов.

В правительстве Ярославской области пока никак не прокомментировали, почему устраивают праздник в то время, когда это запрещено главой администрации. При этом сегодня меры против коронавируса ослабили ещё: разрешили работу отелей, гостиниц, турбаз, но сохранили масочный режим.