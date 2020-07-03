Губернатор запретил праздники, но в Ярославле устроят концерт и салют на набережной

3 июля в Ярославле устроят праздник с концертом и салютом. Об этом объявили в социальных сетях правительства Ярославской области. Гулянья будут идти три часа.
— Ярославль отметит своё новое звание! Запланирована небольшая, но яркая праздничная программа, — говорится в сообщении правительства области.
В 21:00 на Волжской набережной устроят концерт.
В 22:00 зажгут надпись из свечей «Город трудовой доблести».
В 23:00 в районе Стрелки дадут праздничный салют.
Звание «Города трудовой доблести» Ярославлю присвоил президент страны. Теперь в городе установят стелу с указом президента об этом, а также будут давать дополнительные салюты
Правда, есть во всём этом одно «но»: несколькими часами ранее губернатор региона Дмитрий Миронов опубликовал у себя сообщение о том, что праздники у нас всё ещё под запретом из-за коронавируса.
— Запреты на развлекательно-досуговые мероприятия, работу общепита в закрытых помещениях продлеваются до
В правительстве Ярославской области пока никак не прокомментировали, почему устраивают праздник в то время, когда это запрещено главой администрации. При этом сегодня меры против коронавируса ослабили ещё: разрешили работу отелей, гостиниц, турбаз, но сохранили масочный режим.
За последние сутки в Ярославской области пришли положительные тесты на коронавирус ещё