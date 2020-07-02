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Путин присвоил Ярославлю звание «Город трудовой доблести». Что это значит

Звание присвоили сразу 20 городам России

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Путин поздравил Ярославль с таким почётным званием

Путин поздравил Ярославль с таким почётным званием

Владимир Путин присвоил Ярославлю звание «Город трудовой доблести». Об этом президент сказал на заседании российского организационного комитета «Победа». Помимо Ярославля, звания удостоились 19 российских городов.

— А сейчас от всей души поздравляю — и перечислю эти города — жителей Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и Самары, Перми, Нижнего Тагила, Саратова, Омска, Казани, Новосибирска, Ярославля, Магнитогорска, Ижевска, Уфы, Томска, Ульяновска и Иваново, Новокузнецка, Иркутска и Боровичей. За бесперебойное производство военной, гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены Орденов или Красных знамён Государственного комитета обороны. Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены, — сказал Путин.

В ближайшее время президент России подпишет все необходимые документы.

Город трудовой доблести — почётное звание Российской Федерации, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»; присваивается городам Российской Федерации, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Что происходит, когда городу присваивается такое звание:

  • В городе ставят стелу с гербом города и указом президента о присвоении звания.
  • Запускают праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.

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ПутинЯрославльпрезидент РоссииГород трудовой доблести
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