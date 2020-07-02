Путин присвоил Ярославлю звание «Город трудовой доблести». Что это значит

Владимир Путин присвоил Ярославлю звание «Город трудовой доблести». Об этом президент сказал на заседании российского организационного комитета «Победа». Помимо Ярославля, звания удостоились 19 российских городов.
— А сейчас от всей души поздравляю — и перечислю эти города — жителей Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и Самары, Перми, Нижнего Тагила, Саратова, Омска, Казани, Новосибирска, Ярославля, Магнитогорска, Ижевска, Уфы, Томска, Ульяновска и Иваново, Новокузнецка, Иркутска и Боровичей. За бесперебойное производство военной, гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены Орденов или Красных знамён Государственного комитета обороны. Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены, — сказал Путин.
В ближайшее время президент России подпишет все необходимые документы.
Город трудовой доблести — почётное звание Российской Федерации, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»; присваивается городам Российской Федерации, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».
Что происходит, когда городу присваивается такое звание:
- В городе ставят стелу с гербом города и указом президента о присвоении звания.
- Запускают праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.