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В Ярославле на Стрелке зацвёл борщевик: как коммунальщики борются с опасным растением

В «Горзеленхозстрое» рассказали, в каком районе города ситуация наиболее критичная

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Борщевик в центре города — явление, к сожалению, в наши дни обычное

Борщевик в центре города — явление, к сожалению, в наши дни обычное

В Ярославле власти регулярно сообщают о борьбе с борщевиком в городе, но от жителей постоянно поступают сообщения о зарослях опасного растения то в одном, то в другом месте. Сегодня читатели 76.RU сфотографировали в самом центре города.

— На Стрелке растёт и уже зацвёл борщевик, — написал Илья Васильев.

Борщевик опасен тем, что оставляет сильнейшие ожоги на теле человека. Наибольшую угрозу несут взрослые растения в стадии цветения и созревания семян.

Власти уверяют, что борьба с борщевиком в городе идёт с начала роста травы. Коммунальные службы предотвращают размножение сорняка.

— Проводим покос на своих титульных объектах во всех районах города, — сообщил и. о. директора «Горзеленхозстроя» Андрей Степанов. — Ядовитые сорняки уничтожают в защитной спецодежде с помощью трактора и бензиновых мотокос. Самое большое скопление борщевика у нас в Заволжском районе, поэтому на него делаем упор. В день на покос выходит от 20 до 30 человек и шесть единиц техники. Также планируем начать обработку борщевика гербицидами, но эта технология не позволяет работать в парках и скверах, так как там запрещено использовать химикаты.

Борщевик разрастается очень быстро, а бороться с ним довольно сложно

Борщевик разрастается очень быстро, а бороться с ним довольно сложно

Сок борщевика Сосновского в сочетании с воздействием солнечных лучей на кожу способен вызвать глубокие болезненные ожоги, а при попадании сока в глаза человек или животное могут лишиться зрения.

— Каждое цветущее растение оставляет после себя около 20 тысяч семян, — добавила экоактивистка. — За год борщевик расширяет ареал своего произрастания на 10%. Поэтому бороться с борщевиком нужно комплексно: удалять и одиночные растения, и скопления.

Борщевик растёт повсюду: вдоль дорог, во дворах и даже на центральных улицах Ярославля. Борются с ним не только власти, но и экоактивисты.

Жалобы на борщевик ярославцы могут оставлять по телефону единой дежурно-диспетчерской службы по номеру телефона: (4852) 40–40–40.

Что делать, если обожглись борщевиком

Место, на которое пролился сок борщевика, нужно как следует промыть водой с мылом. Затем осушить и закрыть тёмной одеждой, чтобы защитить от попадания солнечного света.

— В ближайшие 7–14 дней вам следует максимально оберегать эти участки кожи от воздействия солнечного света — это снизит тяжесть поражения тканей и может даже полностью предотвратить ожог (сам по себе сок без последующего воздействия солнца не вызовет никакой реакции на коже; поэтому в пасмурную погоду борщевик почти никогда не приводит к ожогам), — рассказал педиатр Сергей Бутрий.

Что делать, если на коже возникли пузыри:

  • не сдирайте и не протыкайте их, а забинтуйте повязкой;
  • примите обезболивающее и перевяжите место ожога тугой повязкой;
  • обратитесь к врачу, чтобы он назначил лечение;
  • пейте больше воды.

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борщевикэкология
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