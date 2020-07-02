В Ярославле на Стрелке зацвёл борщевик: как коммунальщики борются с опасным растением

В Ярославле власти регулярно сообщают о борьбе с борщевиком в городе, но от жителей постоянно поступают сообщения о зарослях опасного растения то в одном, то в другом месте. Сегодня читатели 76.RU сфотографировали в самом центре города.
— На Стрелке растёт и уже зацвёл борщевик, — написал Илья Васильев.
Борщевик опасен тем, что оставляет сильнейшие ожоги на теле человека. Наибольшую угрозу несут взрослые растения в стадии цветения и созревания семян.
Власти уверяют, что борьба с борщевиком в городе идёт с начала роста травы. Коммунальные службы предотвращают размножение сорняка.
— Проводим покос на своих титульных объектах во всех районах города, — сообщил и. о. директора «Горзеленхозстроя» Андрей Степанов. — Ядовитые сорняки уничтожают в защитной спецодежде с помощью трактора и бензиновых мотокос. Самое большое скопление борщевика у нас в Заволжском районе, поэтому на него делаем упор. В день на покос выходит от 20 до 30 человек и шесть единиц техники. Также планируем начать обработку борщевика гербицидами, но эта технология не позволяет работать в парках и скверах, так как там запрещено использовать химикаты.
Сок борщевика Сосновского в сочетании с воздействием солнечных лучей на кожу способен вызвать глубокие болезненные ожоги, а при попадании сока в глаза человек или животное могут лишиться зрения.
— Каждое цветущее растение оставляет после себя около 20 тысяч семян, — добавила экоактивистка. — За год борщевик расширяет ареал своего произрастания
Борщевик растёт повсюду: вдоль дорог, во дворах и даже на центральных улицах Ярославля. Борются с ним не только власти, но и экоактивисты.
Жалобы на борщевик ярославцы могут оставлять по телефону единой дежурно-диспетчерской службы по номеру телефона:
Что делать, если обожглись борщевиком
Место, на которое пролился сок борщевика, нужно как следует промыть водой с мылом. Затем осушить и закрыть тёмной одеждой, чтобы защитить от попадания солнечного света.
— В ближайшие
Что делать, если на коже возникли пузыри:
- не сдирайте и не протыкайте их, а забинтуйте повязкой;
- примите обезболивающее и перевяжите место ожога тугой повязкой;
- обратитесь к врачу, чтобы он назначил лечение;
- пейте больше воды.