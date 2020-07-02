В Ярославле на Стрелке зацвёл борщевик: как коммунальщики борются с опасным растением

В Ярославле власти регулярно сообщают о борьбе с борщевиком в городе, но от жителей постоянно поступают сообщения о зарослях опасного растения то в одном, то в другом месте. Сегодня читатели 76.RU сфотографировали в самом центре города.



— На Стрелке растёт и уже зацвёл борщевик, — написал Илья Васильев.



Борщевик опасен тем, что оставляет сильнейшие ожоги на теле человека. Наибольшую угрозу несут взрослые растения в стадии цветения и созревания семян.



Власти уверяют, что борьба с борщевиком в городе идёт с начала роста травы. Коммунальные службы предотвращают размножение сорняка.

