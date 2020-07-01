В Ярославле начали включать фонтаны: какие уже работают

Сегодня в Ярославле включили, наконец, два фонтана. Один — в Демидовском сквере и второй — перед зданием правительства Ярославской области.



— С сегодняшнего дня эти два фонтана функционируют на постоянной основе. Специалисты заблаговременно проверили техническую исправность всех конструктивных элементов, обследовали аппаратные механизмы, насосные станции, форсунки и подсветку. А чаши заранее были очищены от скопившегося за зиму мусора, — рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.



Следующие на очереди — фонтаны у ТЮЗа и Стрелки.

