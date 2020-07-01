1 июля среда
СЕЙЧАС +22°С
usd 70.44
eur 78.99
Тема дня Итоги голосования по Конституции: онлайн

Все новости

Все новости
Город

В Ярославле начали включать фонтаны: какие уже работают

Часть фонтанов ещё готовят к пуску

433
1 Обсудить

Поделиться

К пику жары открывают фонтаны

К пику жары открывают фонтаны

Сегодня в Ярославле включили, наконец, два фонтана. Один — в Демидовском сквере и второй — перед зданием правительства Ярославской области.

— С сегодняшнего дня эти два фонтана функционируют на постоянной основе. Специалисты заблаговременно проверили техническую исправность всех конструктивных элементов, обследовали аппаратные механизмы, насосные станции, форсунки и подсветку. А чаши заранее были очищены от скопившегося за зиму мусора, — рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Следующие на очереди — фонтаны у ТЮЗа и Стрелки.

И похоже, что включают фонтаны очень вовремя — в Ярославль идёт жара.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

фонтаны
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!