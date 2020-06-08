Под Ярославлем нашли свалку просроченных лекарств. Видео

Ярославцы нашли несанкционированную свалку просроченных лекарств недалеко от деревни Сорокино. Очевидцы сняли на видео груду коробок, которые забиты флаконами со средством от кашля. На кадрах видно, что лекарства просрочены. Срок годности микстуры истек аж в марте 2006 года. В комментариях ярославцы начали обсуждать, кто мог выкинуть такое количество лекарств на опушке леса.



— До полигона не довезти? — пишет Татьяна.

— А что, разве так можно было? — написала Валентина.

Некоторые пользователи посоветовали автору отправить видео в природоохранную прокуратуру.