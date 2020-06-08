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Под Ярославлем нашли свалку просроченных лекарств. Видео

Коробки с препаратами выкинули недалеко от деревни Сорокино

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Прохожий снял на видео груды коробок рядом с лесом

Прохожий снял на видео груды коробок рядом с лесом

Ярославцы нашли несанкционированную свалку просроченных лекарств недалеко от деревни Сорокино. Очевидцы сняли на видео груду коробок, которые забиты флаконами со средством от кашля. На кадрах видно, что лекарства просрочены. Срок годности микстуры истек аж в марте 2006 года. В комментариях ярославцы начали обсуждать, кто мог выкинуть такое количество лекарств на опушке леса.

— До полигона не довезти? — пишет Татьяна.

— А что, разве так можно было? — написала Валентина.

Некоторые пользователи посоветовали автору отправить видео в природоохранную прокуратуру.

Видео: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

Разбираться, кто устроил под Ярославлем свалку лекарств, будут правоохранительные органы.

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свалкалекарстваЯрославль
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