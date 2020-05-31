За последний месяц Ярославль и другие города региона превратились в дом для диких животных. Звери разгуливают по городу, как хозяева. Во время пандемии COVID-19 многие люди покинули улицы, спрятавшись от коронавируса, и им на замену пришли лесные животные — по городским просторам стали бегать лоси и лисы, ласки и кабаны, а в Брагино и вовсе прибежал рассерженный медведь и наделал много шуму. Мы составили карту нашего ярославского Зверополиса, по которой можно понять, что от нашествия диких зверей не застрахован ни один район Ярославля.
Одними из первых, кто решили воспользоваться пустым городом, были четыре лося. Зверята решили прогуляться по Промышленной улице, в то время как автолюбитель, проезжающий мимо, заснял вальяжно идущих по городу сохатых.
Самым громким случаем появления животных в Ярославле стала пробежка медведя по Дзержинскому району. Косолапый обежал практически весь район, по пути успев напасть еще и на мужчину, который тихо мирно шёл домой. Ранее мы подробно рассказывали, что произошло той ночью и как себя чувствует человек, попавший под лапу дикого зверя.
Ещё в самый центр Ярославля к речному вокзалу приплыл бобр. Заплыв в заводь излюбленного людьми городского пространства, зверь собрал большое внимание к своей персоне, став позже звездой пабликов в соцсетях.
Печальным оказался визит лося в Красноперекопский район. Сохатый забрёл на территорию детского садика и напоролся на забор. К сожалению, животное погибло.
В Данилове в один из городских парков пожаловал кабан. Зверь спокойно разгуливал по аллее, распугав местных жителей. По мнению зоологов, дикая свинья может быть даже опаснее медведя.
В Ярославском районе к людям вышла ласка. Милое на вид животное, вероятно, решило помочь местным жителям в отлове мышей и крыс.
На дачный участок в Тутаевском районе ворвался ещё один медведь. На этот раз косолапый не стал никого трогать, а просто потоптал грядки одной из дачниц.
Вокруг многострадального Тутевского шоссе в последнее время также скопилось много лосят. Животные, видимо, хотят помочь людям в скорейшем завершении ремонта дороги, пока рабочие тянут. Одни звери приходят из ближайших лесов, другие переплывают Волгу, чтоб попасть в Брагино.
Не обошли Ярославль и лисы. Целый выводок маленьких рыжих милах ярославец запечатлел во Фрунзенском районе.