Одними из первых, кто решили воспользоваться пустым городом, были четыре лося. Зверята решили прогуляться по Промышленной улице, в то время как автолюбитель, проезжающий мимо, заснял вальяжно идущих по городу сохатых.

Самым громким случаем появления животных в Ярославле стала пробежка медведя по Дзержинскому району. Косолапый обежал практически весь район, по пути успев напасть еще и на мужчину, который тихо мирно шёл домой. Ранее мы подробно рассказывали, что произошло той ночью и как себя чувствует человек, попавший под лапу дикого зверя.

Ещё в самый центр Ярославля к речному вокзалу приплыл бобр. Заплыв в заводь излюбленного людьми городского пространства, зверь собрал большое внимание к своей персоне, став позже звездой пабликов в соцсетях.

Печальным оказался визит лося в Красноперекопский район. Сохатый забрёл на территорию детского садика и напоролся на забор. К сожалению, животное погибло.

В Данилове в один из городских парков пожаловал кабан. Зверь спокойно разгуливал по аллее, распугав местных жителей. По мнению зоологов, дикая свинья может быть даже опаснее медведя.