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В Ярославской области на карантине остаются восемь детских садов

В Ярославской области на карантине остаются восемь детских садов

В Ярославской области возобновят работу дежурные группы детских садов, в которых закончился карантин. Двери откроются в двух детсадах Тутаева, а также в четырех садиках Ярославля.

— B облacтном цeнтрe oткpылись группы в дoшкoльных учреждениях № 6, 56, 28 и 69. В большинстве слyчаев пpичиной прeкращeния работы становился положитeльный результат тecта у рoдителей детей, поcещaвших дeтскиe сaды, нo есть и пpимepы заражения сoтрудникoв, — заявила диреĸтор дeпаpтамeнта обpaзовaния Яpославской облаcти Иринa Лободa.

Остаются закрытыми группы восьми детских садов региона. Среди них шесть ярославских учреждений и два детсада из Ростова.

В Ярославской области заболеваемость коронавирусом снижается. По данным федерального оперативного штаба, сегодня заболели 82 человека. Сегодня стало известно, что в больницу Мышкина повезут пациентов из ковидных отделений Ярославля. Причем коек под это дело оборудовали не 30, как опасались мышкинцы, а 40.

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коронавирусдетский садЯрославская область
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