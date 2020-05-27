В Ярославской области заболеваемость коронавирусом снижается. По данным федерального оперативного штаба, сегодня заболели 82 человека. Похоже, пик пройден и в нашем регионе.
— В Ярославской области +82, всего 2808, новых выздоровевших 47, летальных нет, всего выздоровевших 616 и умерших 13, — свели цифры в информационном центре по коронавирусу в России.
За последние сутки в России выявили ещё 8338 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из них 40,8 % болеют без клинических проявлений. И если число новых заражений снижается, то количество умерших по стране растёт — сегодня это ещё 161 человек.
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