После скандала с трупами в коридоре прокуратура проверит Ярославскую ЦРБ

После череды скандалов Ярославской центральной районной больнице в Карабихе устроит проверку областная прокуратура.

— Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи в Карабихской центральной районной больнице, — уточнили причину для возбуждения проверки в прокуратуре.

Скандалы в больнице связаны с работой во время коронавируса: больницу полностью перепрофилировали под пациентов с таким диагнозом. За последний месяц в ЦРБ скончались несколько пациентов с осложнениями по гематологии. Родные умерших в больнице жаловались, что им не выдают тела близких. В народе эту больницу прозвали местом, куда возят умирать.