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После скандала с трупами в коридоре прокуратура проверит Ярославскую ЦРБ

Теперь оперштаб присылает видео о том, что в больнице уже всё в порядке

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Ярославцы считают, что в эту больницу везут умирать

Ярославцы считают, что в эту больницу везут умирать

После череды скандалов Ярославской центральной районной больнице в Карабихе устроит проверку областная прокуратура.

— Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи в Карабихской центральной районной больнице, — уточнили причину для возбуждения проверки в прокуратуре.

Скандалы в больнице связаны с работой во время коронавируса: больницу полностью перепрофилировали под пациентов с таким диагнозом. За последний месяц в ЦРБ скончались несколько пациентов с осложнениями по гематологии. Родные умерших в больнице жаловались, что им не выдают тела близких. В народе эту больницу прозвали местом, куда возят умирать.

Но пиком стала история пациентки ЦРБ, письмо которой зачитали на заседании Ярославской областной думы. Женщина рассказывала о трупах в коридорах и об отношении врачей. После этих скандалов оперативный штаб выложил видео, снятое врачом больницы из её коридоров.

Теперь прокуратуре предстоит оценить, насколько качественно работают врачи в Карабихе.

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Ярославская ЦРБбольницакоронавирус
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