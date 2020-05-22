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Пациентка рассказала об ужасах лечения в Ярославской ЦРБ

Пациентка рассказала об ужасах лечения в Ярославской ЦРБ

22 мая на заседании комитета по здравоохранению в Ярославской областной думе депутат Ольга Секачева прочитала обращение пациентки Ярославской ЦРБ. Рассказ женщины повергает в шок.

— Мне страшно вспоминать, что я там пережила. Меня почти не лечили. Рентген не делали ни разу, до вашего обращения ко мне никто не подходил, таблетки не приносили. Порой кончались лекарства и мы лежали просто так. Со мной лежала бабушка, к ней вообще никто не приходил. Один раз поменяли памперс. Не кормили, пить не давали, она умерла на моих глазах от бездействия. Кто-то сказал, что ее надо везти в реанимацию, но так никто и не пришел. С соседом по палате пытались кричать, стучать, не нашли ни одного медика. Было ощущение, что во всей больнице мы одни. Ходил какой-то мальчик-студент в маске, делал нам уколы. Обед привозили в 16 часов, завтрак в 11, развозить еду было некому. От безысходности мы рыдали. После проверки убрали трупы, которые десятками стояли у дверей моей палаты, в пяти метрах от моей кровати. На мою просьбу убрать трупы сказали: «Не переживайте, они не встанут», — говорится в обращении.

Ситуацию прокомментировал заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

— Там действительно была острая ситуация. Умерли подряд несколько человек, но не десятки, а три или четыре. Не буду отрицать, в больнице недостатки были, мы их отработали. Ситуация нормализовалась, — сказал он.

Напомним, также Гулин озвучил реальное число пациентов, умерших в коронавирусных отделениях Ярославской области. Цифра в 8 раз превышает официальные данные о летальных исходах от COVID-19.

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коронавирусЯрославская ЦРБАнатолий ГулинОльга Секачева
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