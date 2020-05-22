Ситуацию прокомментировал заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.



— Там действительно была острая ситуация. Умерли подряд несколько человек, но не десятки, а три или четыре. Не буду отрицать, в больнице недостатки были, мы их отработали. Ситуация нормализовалась, — сказал он.



Напомним, также Гулин озвучил реальное число пациентов, умерших в коронавирусных отделениях Ярославской области. Цифра в 8 раз превышает официальные данные о летальных исходах от COVID-19.