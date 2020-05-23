Конечно, трупов в коридорах на этой записи не видно. На кадрах реанимация, палаты, немного видны коридоры. По заявлению главного врача, в больнице работают 20 врачей, 21 медсестра и 12 санитаров. Но нужны ещё руки.

— Сейчас за федеральные средства больница закупила новый цифровой рентген. В работе есть и передвижной цифровой рентген, аппараты ИВЛ, оборудование для кислородной поддержки. Приобретены и в стадии поставки системы эндоскопической визуализации, анализаторы крови, 10 мониторов пациента, биохимический и гематологические анализаторы. Кроме того, больница заключила контракты на поставку современных аппаратов УЗИ-диагностики и аппаратов ИВЛ. Техника помогает и будет помогать в диагностике и лечении пациентов с самыми разными заболеваниями, — рассказал главный врач Ярославской ЦРБ Кирилл Кротов. — Из маленькой районной больницы нам удалось сделать фактически многопрофильное медицинское учреждение, перестроить всю его работу, наладить поставки необходимых лекарств, пятиразового калорийного питания, защитить наших сотрудников и привлечь на работу новых. Сейчас ждем сестер и санитарок.