10 мая всем пациентам гематологического профиля сделали тесты на коронавирус.



— Мы с нетерпением ждем результатов. В зависимости от них кого-то переведем на амбулаторное лечение, если тесты будут положительные — отправим в профильный стационар, — объяснил врач.



Также Лапин прокомментировал смерть пациентов с заболеваниями крови в ЦРБ.



— Два погибших пациента были в рецидиве острого лейкоза и тяжесть их состояния была обусловлена прогрессией основного заболевания. Вирусная инфекция COVID-19 усугубила этот процесс, — пояснил он.



Тем не менее сейчас Ярославская область нарабатывает опыт лечения острых гематологических пациентов в условиях коронавируса.



— Буквально в 12 часов ночи мы с федералами обсуждали проблему COVID у гематологических больных. У федерального центра нет опыта, который есть в Ярославле. Поверьте, нет такого опыта ни в Германии, ни в Америке. Нет опыта, как вести острого гематологического больного, пораженного вирусом, нет методических рекомендаций. Может быть, наш ярославский опыт ляжет в основу новых национальных рекомендаций по лечению гематологических больных в условиях ковида, — сообщил доктор.