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Врач рассказал о смерти пациентов в Ярославской ЦРБ

Врач рассказал о смерти пациентов в Ярославской ЦРБ

Главный гематолог Ярославской области Валерий Лапин рассказал о ситуации с лечением гематологических больных в Ярославской ЦРБ.

— 7 пациентов, которые были переведены в Ярославскую ЦРБ, живы. Они находятся в состоянии от удовлетворительного до средней степени тяжести. У пяти пациентов при переводе в Ярославскую ЦРБ была диагностирована пневмония. Сейчас у двоих пациентов, по результатам рентгена, пневмония уже не выявляется. Одна пациентка, которая продолжила курс химиотерапии в Ярославской ЦРБ, вышла в частичную ремиссию по гематологическому заболеванию. У нее нивелировалась опухоль: была 11 сантиметров, а на рентгенограмме от 9 мая мы опухоли уже не нашли. Это значительная победа, победа гематологов в сложившейся эпидемиологической ситуации, — сообщил Валерий Лапин.

10 мая всем пациентам гематологического профиля сделали тесты на коронавирус.

— Мы с нетерпением ждем результатов. В зависимости от них кого-то переведем на амбулаторное лечение, если тесты будут положительные — отправим в профильный стационар, — объяснил врач.

Также Лапин прокомментировал смерть пациентов с заболеваниями крови в ЦРБ.

— Два погибших пациента были в рецидиве острого лейкоза и тяжесть их состояния была обусловлена прогрессией основного заболевания. Вирусная инфекция COVID-19 усугубила этот процесс, — пояснил он.

Тем не менее сейчас Ярославская область нарабатывает опыт лечения острых гематологических пациентов в условиях коронавируса.

— Буквально в 12 часов ночи мы с федералами обсуждали проблему COVID у гематологических больных. У федерального центра нет опыта, который есть в Ярославле. Поверьте, нет такого опыта ни в Германии, ни в Америке. Нет опыта, как вести острого гематологического больного, пораженного вирусом, нет методических рекомендаций. Может быть, наш ярославский опыт ляжет в основу новых национальных рекомендаций по лечению гематологических больных в условиях ковида, — сообщил доктор.

Напомним, больных из гематологического отделения областной больницы в Ярославскую ЦРБ и госпиталь ветеранов войн пришлось перевести из-за того, что отделение закрылось на карантин. К большому сожалению, четверо пациентов скончались.

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