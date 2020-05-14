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Отделение начнет принимать пациентов с коронавирусом уже завтра

Отделение начнет принимать пациентов с коронавирусом уже завтра

В Ярославле разворачивают больше коек, где будут лечить больных коронавирусом. Отделение под COVID-19 откроется в клинической больнице № 3. Пациентов начнут везти туда уже завтра, 15 мая.

— Отделение рассчитано на 70 коек, — рассказали в больнице. — Сюда повезут тех пациентов, у которых диагноз уже подтвержден.

Ещё одно отделение разместят в корпусе больницы на улице Маяковского.

— Всего создано ещё 250 мест в больницах №2 и №3, а также в одном из корпусов больницы имени Семашко в Ярославле, - уточнили в оперштабе по коронавирусу в Ярославской области. — До конца мая в области будет развернуто 1127 коек для больных COVID-19.

При этом, пациентов с пневмониями из Ярославля, которых до этого отправляли в КБ № 3, теперь повезут в центральные районные больницы Гаврилов-Ямского и Тутаевского районов.

Заместитель директора регионального департамента здравоохранения Сергей Давлетов сказал, что это нужно для того, чтобы не перегружать больницу № 3.

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короанвирусбольницаЯрославль
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