Сегодня начинается масочный режим: как будем жить. Всё о коронавирусе в Ярославской области - онлайн

Режим подготовки к масочному режиму у ярославцев включён.
Коротко о новостях за минувшие сутки:
- В Ярославской области несколько дней подряд стабильно выявляется одинаковое количество заболевших – 87 человек.
- Главный врач Переславской ЦРБ, для всех кто не верит в существования коронавируса, опубликовал на своей странице снимки легких, которые поражены COVID-19.
- В Ярославской области больше нет ни одного района без коронавируса – карта распространения COVID-19.
- Депутаты просят губернатора Дмитрия Миронова обеспечить население масками и прочими средствами защиты.
- Власти в свою очередь ответили на призыв о помощи – объясняем, кто может рассчитывать на бесплатную маску
- С сегодняшнего дня в Ярославской области вводится «масочный режим» - рассказываем, как не нарваться на штраф.
- Для магазинов составили методички, как быть с нарушителями, игнорирующими «масочный режим»
- Ярославский строитель рассказал, как тяжело перенёс коронавирус
- С масками более-менее понятно, а вот обязаны ли ярославцы носить перчатки? Разбираемся