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Сегодня начинается масочный режим: как будем жить. Всё о коронавирусе в Ярославской области - онлайн

Актуальные данные о COVID-19 на 16 мая

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С 16 мая в Ярославской области введён обязательный масочный режим

С 16 мая в Ярославской области введён обязательный масочный режим

Доброе утро, друзья!

Каждый день мы в режиме онлайн публикуем для вас все актуальные данные по коронавирусу в России и Ярославской области. Здесь мы собираем статистику и реальные истории. Читайте новости и берегите себя.

Анна Ёлкина

Режим подготовки к масочному режиму у ярославцев включён.

Анна Ёлкина

Коротко о новостях за минувшие сутки:

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масочный режимкоронавирус
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