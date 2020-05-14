Пациентов из Ярославля будут отправлять лечиться в районные больницы

Пациентов с пневмониями из Ярославля будут отправлять в центральные районные больницы Гаврилов-Ямского и Тутаевского районов. Об этом сообщил заместитель директора регионального департамента здравоохранения Сергей Давлетов.



— В мае вышел приказ департамента здравоохранения о маршрутизации пациентов с клиникой ОРВИ и пневмонией в Тутаевскую и Гаврилов-Ямскую ЦРБ. Это сделано для того, чтобы не перегружать больницу № 3, которая сейчас осуществляет лечение таких пациентов, — пояснил он.