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Пациентов из Ярославля будут отправлять лечиться в районные больницы

Больных горожан с пневмониями и ОРВИ будут принимать Тутаевская и Гаврилов-Ямская ЦРБ

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Больных ярославцев повезут в больницы в районах

Больных ярославцев повезут в больницы в районах

Пациентов с пневмониями из Ярославля будут отправлять в центральные районные больницы Гаврилов-Ямского и Тутаевского районов. Об этом сообщил заместитель директора регионального департамента здравоохранения Сергей Давлетов.

— В мае вышел приказ департамента здравоохранения о маршрутизации пациентов с клиникой ОРВИ и пневмонией в Тутаевскую и Гаврилов-Ямскую ЦРБ. Это сделано для того, чтобы не перегружать больницу № 3, которая сейчас осуществляет лечение таких пациентов, — пояснил он.

В Тутаев преимущественно будут стараться отправлять больных из Дзержинского района, в Гаврилов-Ям из других районов. Давлетов подчеркнул, что это временная мера, пока не будет проработана маршрутизация внутри Ярославля.

А в больнице №3 Ярославля откроют отделение для пациентов, у которых коронавирус уже подтверждён.

Напомним, количество госпитализированных с коронавирусом в Ярославской области за сутки резко выросло. Всего зараженных в Ярославской области на 14 мая — 1450 человек.

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