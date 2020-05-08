Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ о масочном режиме в регионе с 16 мая. До этого дня жителям рекомендуется носить маски в общественных местах, а с 16-го числа это станет обязательным.
Где жители области обязаны будут носить маски:
- общественный транспорт;
- такси;
- остановки;
- автовокзалы, ж/д и речные вокзалы;
- аэропорт;
- автозаправки;
- медицинские организации;
- аптеки;
- магазины;
- работающие предприятия;
- организации, где обслуживают население;
- в органах власти.