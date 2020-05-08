8 мая пятница
СЕЙЧАС +14°С
usd 74.12
eur 80.06
Тема дня В Ярославской области ввели масочный режим

Все новости

Все новости
Маска станет обязательной

Маска станет обязательной

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ о масочном режиме в регионе с 16 мая. До этого дня жителям рекомендуется носить маски в общественных местах, а с 16-го числа это станет обязательным.

Где жители области обязаны будут носить маски:

  • общественный транспорт;
  • такси;
  • остановки;
  • автовокзалы, ж/д и речные вокзалы;
  • аэропорт;
  • автозаправки;
  • медицинские организации;
  • аптеки;
  • магазины;
  • работающие предприятия;
  • организации, где обслуживают население;
  • в органах власти.
Указ губернатора Ярославской области о масочном режиме


По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ11
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

коронавирусмасочный режим
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (61)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!