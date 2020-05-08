9 Мая будет в небе и онлайн: как Ярославль отпразднует День Победы — 2020. Афиша

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Воздушный парад
В 9:45 над Ярославлем пролетит воздушный парад из ста боевых самолётов и вертолётов. Лучше всего их будет видно со Стрелки.
Парад летной техники пройдет в День Победы над 12 городами — Санкт-Петербургом, Курском, Орлом, Воронежем, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Смоленском, Вязьмой, Островом и Калининградом.
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Как получить георгиевскую ленточку
Жители Ярославля и Рыбинска могут получить символ Победы во всех городских отделениях почты.
— При выдаче ленточек будут соблюдены все необходимые меры защиты здоровья клиентов и сотрудников, — уточнили в пресс-службе почты России.
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Обращение Путина
В 10:00 с обращением к россиянам выступит президент Владимир Путин. Смотреть онлайн-трансляцию:
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Авиапарад над Красной площадью
9 Мая в 10:30 начнётся воздушный парад над Красной площадью в Москве. Мы транслируем его в прямом эфире:
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«Бессмертный полк» онлайн
Пройти в огромной колонне «Бессмертного полка» с фотографией своего деда, прадеда не получится. Акция в этом году перешла в онлайн.
— Принять участие, как и всегда, могут все желающие, — сообщили в правительстве Ярославской области. — Для этого необходимо сделать фото своей семьи вместе с портретом родственника-ветерана или записать рассказ о нём на видео и поделиться в социальных сетях с хештегами #Бессмертныйполкдома, #мойполкдома, #бессмертныйполк2020. Посты из соцсетей «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм» с такими хештегами автоматически попадут на сайт «Бессмертного полка» Moypolk.ru в раздел «Бессмертныйполкдома».
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Получить флаг России
Ярославль участвует в акции «Флаг в День Победы», которая проводится на территории всей страны. Триколоры бесплатно раздают в управляющих компаниях и ТСЖ. Всего на территории России планируется вывесить 3,5 миллиона флагов и 21,5 миллиона георгиевских ленточек.
Флагом предлагают украшать окна, балконы, фасады домов.
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Свеча памяти
В 00:43 9 мая пройдет флешмоб #светпобеды: в окнах в это время каждый может зажечь свечи в память о начале Великой Отечественной войны.
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Актёры и музеи онлайн
С 10:00 до 13:00 - смотрим День Победы в Ярославле в Музее Боевой славы вот тут. Онлайн-праздник устроит Ярославский Музей-заповедник, в программе - мультфильмы Центра анимационного творчества "ПЕРСПЕКТИВА", выступления актеров Волковский театр (Театр им. Волкова, Ярославль; Volkov Theatre, Yaroslavl), рассказы о судьбах ярославцев в Великой Отечественной войне.
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Песни с балкона
В 11:45 выходим на балкон и поем вместе со всеми: это акция #поемдвором76! В Ярославской области для акции выбраны песни «В землянке», «Последний бой», «Журавли», «Майский вальс», «День Победы». Договоритесь с соседями и пойте вместе!