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9 Мая будет в небе и онлайн: как Ярославль отпразднует День Победы — 2020. Афиша

Расписание событий в городе

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В этом году ярославцы смогут отметить День Победы только из дома

В этом году ярославцы смогут отметить День Победы только из дома

75-летие со Дня Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне Россия будет праздновать не так помпезно, как планировалось. Но праздник всё-таки состоится, пусть и в изменённом виде.

Мы собрали в удобных карточках информацию о событиях 9 Мая в Ярославле.

1

Воздушный парад

Лучше всего воздушный парад будет видно со Стрелки&nbsp;

Лучше всего воздушный парад будет видно со Стрелки 

В 9:45 над Ярославлем пролетит воздушный парад из ста боевых самолётов и вертолётов. Лучше всего их будет видно со Стрелки.

Парад летной техники пройдет в День Победы над 12 городами — Санкт-Петербургом, Курском, Орлом, Воронежем, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Смоленском, Вязьмой, Островом и Калининградом.

2

Как получить георгиевскую ленточку

Георгиевские ленты можно получить в отделениях почты&nbsp;

Георгиевские ленты можно получить в отделениях почты 

Жители Ярославля и Рыбинска могут получить символ Победы во всех городских отделениях почты.

— При выдаче ленточек будут соблюдены все необходимые меры защиты здоровья клиентов и сотрудников, — уточнили в пресс-службе почты России.

3

Обращение Путина

В 10:00 с обращением к россиянам выступит президент Владимир Путин. Смотреть онлайн-трансляцию:

4

Авиапарад над Красной площадью

9 Мая в 10:30 начнётся воздушный парад над Красной площадью в Москве. Мы транслируем его в прямом эфире:

5

«Бессмертный полк» онлайн

В прошлом году «Бессмертный полк» в Ярославле собрал около 16 тысяч человек&nbsp;

В прошлом году «Бессмертный полк» в Ярославле собрал около 16 тысяч человек 

Пройти в огромной колонне «Бессмертного полка» с фотографией своего деда, прадеда не получится. Акция в этом году перешла в онлайн.

— Принять участие, как и всегда, могут все желающие, — сообщили в правительстве Ярославской области. — Для этого необходимо сделать фото своей семьи вместе с портретом родственника-ветерана или записать рассказ о нём на видео и поделиться в социальных сетях с хештегами #Бессмертныйполкдома, #мойполкдома, #бессмертныйполк2020. Посты из соцсетей «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм» с такими хештегами автоматически попадут на сайт «Бессмертного полка» Moypolk.ru в раздел «Бессмертныйполкдома».

6

Получить флаг России

Ярославцы могут получить флаг страны, чтобы украсить им дом

Ярославцы могут получить флаг страны, чтобы украсить им дом

Ярославль участвует в акции «Флаг в День Победы», которая проводится на территории всей страны. Триколоры бесплатно раздают в управляющих компаниях и ТСЖ. Всего на территории России планируется вывесить 3,5 миллиона флагов и 21,5 миллиона георгиевских ленточек.

Флагом предлагают украшать окна, балконы, фасады домов.

7

Свеча памяти

В 00:43 9 мая пройдет флешмоб #светпобеды: в окнах в это время каждый может зажечь свечи в память о начале Великой Отечественной войны.

8

Актёры и музеи онлайн

С 10:00 до 13:00 - смотрим День Победы в Ярославле в Музее Боевой славы вот тут. Онлайн-праздник устроит Ярославский Музей-заповедник, в программе - мультфильмы Центра анимационного творчества "ПЕРСПЕКТИВА", выступления актеров Волковский театр (Театр им. Волкова, Ярославль; Volkov Theatre, Yaroslavl), рассказы о судьбах ярославцев в Великой Отечественной войне.

9

Песни с балкона

Спойте в День Победы!&nbsp;

Спойте в День Победы! 

В 11:45 выходим на балкон и поем вместе со всеми: это акция #поемдвором76! В Ярославской области для акции выбраны песни «В землянке», «Последний бой», «Журавли», «Майский вальс», «День Победы». Договоритесь с соседями и пойте вместе!

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День Победы - 2020
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