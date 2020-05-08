9 Мая будет в небе и онлайн: как Ярославль отпразднует День Победы — 2020. Афиша

75-летие со Дня Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне Россия будет праздновать не так помпезно, как планировалось. Но праздник всё-таки состоится, пусть и в изменённом виде.

Мы собрали в удобных карточках информацию о событиях 9 Мая в Ярославле.