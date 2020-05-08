Власти Ярославля решили открыть в городе ярмарки. Заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов 7 мая подписал распоряжение, разрешающее торговлю товарами в разных районах города. Все ярмарки носят временный характер. В распоряжениях прописано, что на многих ярмарках будут продавать продукты. А на Пионерской и проспекте Авиаторов предусмотрена торговля «универсальным набором товаров». Что это значит, в распоряжении не поясняется.



Мы спросили у мэрии, не противоречит ли открытие ярмарок действующим сейчас из-за коронавируса ограничительным мерам.