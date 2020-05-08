Власти Ярославля решили открыть в городе ярмарки. Заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов 7 мая подписал распоряжение, разрешающее торговлю товарами в разных районах города. Все ярмарки носят временный характер. В распоряжениях прописано, что на многих ярмарках будут продавать продукты. А на Пионерской и проспекте Авиаторов предусмотрена торговля «универсальным набором товаров». Что это значит, в распоряжении не поясняется.
Мы спросили у мэрии, не противоречит ли открытие ярмарок действующим сейчас из-за коронавируса ограничительным мерам.
— Действующие в Ярославской области ограничительные меры по запрету работы предприятий потребительского рынка не распространяются на организацию и работу ярмарок, имеющих временных характер. На ярмарках возможна реализация продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, в соответствии с перечнем, утвержденным указом губернатора, — прокомментировали в городской администрации.
Где и когда откроются ярмарки:
- с 13 по 30 мая: на бульваре Мира (за Демидовским сквером) — два торговых места;
- с 13 мая по 8 октября: на Пионерской у дома № 1 — 80 торговых мест, на проспекте Авиаторов у дома № 88 — 90 торговых мест,
- с 1 июня 2020 года по 26 мая 2021 года: на бульваре Мира — четыре торговых места, на верхнем ярусе Стрелки по Которосльной набережной — одно место, на верхнем ярусе Стрелки по Волжской набережной — одно место, в сквере на улице Чайковского — одно место, на площади Юности — одно место.
Напомним, магазины, не торгующие едой и предметами первой необходимости, а также все развлекательные учреждения закрылись 30 марта. Пока распоряжения об их открытии не было.