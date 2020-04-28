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Тема дня Спецобращение Путина о продлении самоизоляции
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Владимир Путин выступит с обращением к нации: ждем продления режима самоизоляции

Следим за заявлением президента онлайн

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30 апреля в России заканчивается режим самоизоляции, но вирусологи утверждают: ни пика, ни плато по коронавирусу страна еще не достигла. Сегодня президент проводит совещание с главами регионов, а перед ним сделает обращение к нации. Одним из ключевых объявлений станет продление режима самоизоляции.

Мы следим за происходящим в этой трансляции. Подключайтесь.

Мария Захарова

Кстати, половина россиян уверены, что режим самоизоляции будет снят в течение мая. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Каждый четвертый предполагает, что это случится скорее в июне.

60% опрошенных поддерживают жесткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. 48% опасаются потери работы, дохода и заболевания коронавирусом.

Мария Захарова

Дмитрий Песков объявил, что совещание (и обращение) начнется после 16:30 мск. Ждем.

Мария Захарова

Впервые Владимир Путин выступил с обращением к нации 25 марта. Тогда глава государства объявил о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля, пообещал выплаты детям, ветеранам и безработным и обложил налогами дивиденды с вкладов свыше миллиона рублей.

2 апреля предложенных мер оказалось недостаточно, и гарант выступил с новыми тезисами. В частности, он продлил нерабочие дни до конца апреля, пообещав сохранить зарплату всем, кто находится на самоизоляции, и постановил, кто должен продолжать работу, несмотря на карантин.

Мария Захарова

Друзья, ждем вместе с вами обращения. Надеемся, что оно начнется в ближайшие минуты.

Напомним, что сразу же после речи Владимира Путина к нации пройдет открытое совещание с губернаторами о готовности к борьбе с коронавирусной инфекцией в регионах.

Мария Захарова

Пока есть время перед обращением, расскажите, готовы ли вы к продлению изоляции?

Как вам в самоизоляции?

    Мария Захарова

    Обращение ожидается в период с 15:00–16:00 мск.

    Мария Захарова

    — Разговор, кроме прочего, пройдет об оснащении больниц коечными местами и в принципе медицинской инфраструктуры, — Песков.

    Мария Захарова

    На совещании с Владимиром Путиным, помимо глав Роспотребнадзора и Минздрава, выступят мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, глава Белгородской области Евгений Савченко, — сообщил Песков.

    Мария Захарова

    За последние сутки в стране зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса. В общей сложности заражены 93 558 человек. В мировом рейтинге, который ведет Университет Хопкинса, Россия занимает восьмое место: вчера мы обошли Китай (83,9 тысячи), откуда началась пандемия, а сегодня — Иран (91,4 тысячи).

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    Мария Захарова

    Сразу после обращения президента начнется открытое совещание с главами регионов. Запланированы выступления глав Роспотребнадзора и Минздрава.

    — Конечно, речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом о готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными, поставленными целями, — рассказал Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин даст оценку ситуации и перспектив на краткосрочный период.

    Мария Захарова

    Почти ни у кого нет сомнений, что режим самоизоляции продлят. Число зараженных COVID-19 растет, и сегодня поставлен новый рекорд — 6411 случаев за сутки. К тому же о продлении режима ранее заявляли эксперты, в том числе глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам главного санврача страны, ограничить вылазки людей на улицу лучше до конца майских праздников.

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    Мария Захарова

    Это обращение мы ждем последние две недели — с тех пор не утихают споры вирусологов о дате, когда Россия подойдет к плато по коронавирусу. По версии одних экспертов, уже в конце мая количество зараженных и выздоровевших начнет выравниваться. По самым пессимистичным прогнозам, это случится в конце июня.

    Мария Захарова

    Привет, друзья! Ждем сегодня очередное обращение президента.

    Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что совещание начнется после 15:00 мск. Перед ним Владимир Путин сделает «большое обращение» к россиянам.

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    коронавируспандемиярежим самоизоляциисамоизоляцияВладимир Путин
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