Владимир Путин выступит с обращением к нации: ждем продления режима самоизоляции

Кстати, половина россиян уверены, что режим самоизоляции будет снят в течение мая. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Каждый четвертый предполагает, что это случится скорее в июне.
60% опрошенных поддерживают жесткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. 48% опасаются потери работы, дохода и заболевания коронавирусом.
Дмитрий Песков объявил, что совещание (и обращение) начнется после 16:30 мск. Ждем.
Впервые Владимир Путин выступил с обращением к нации 25 марта. Тогда глава государства объявил о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля, пообещал выплаты детям, ветеранам и безработным и обложил налогами дивиденды с вкладов свыше миллиона рублей.
2 апреля предложенных мер оказалось недостаточно, и гарант выступил с новыми тезисами. В частности, он продлил нерабочие дни до конца апреля, пообещав сохранить зарплату всем, кто находится на самоизоляции, и постановил, кто должен продолжать работу, несмотря на карантин.
Друзья, ждем вместе с вами обращения. Надеемся, что оно начнется в ближайшие минуты.
Напомним, что сразу же после речи Владимира Путина к нации пройдет открытое совещание с губернаторами о готовности к борьбе с коронавирусной инфекцией в регионах.
Пока есть время перед обращением, расскажите, готовы ли вы к продлению изоляции?
Как вам в самоизоляции?
Обращение ожидается в период с 15:00–16:00 мск.
— Разговор, кроме прочего, пройдет об оснащении больниц коечными местами и в принципе медицинской инфраструктуры, — Песков.
На совещании с Владимиром Путиным, помимо глав Роспотребнадзора и Минздрава, выступят мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, глава Белгородской области Евгений Савченко, — сообщил Песков.
За последние сутки в стране зафиксировано
Сразу после обращения президента начнется открытое совещание с главами регионов. Запланированы выступления глав Роспотребнадзора и Минздрава.
— Конечно, речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом о готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными, поставленными целями, — рассказал Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин даст оценку ситуации и перспектив на краткосрочный период.
Почти ни у кого нет сомнений, что режим самоизоляции продлят. Число зараженных COVID-19 растет, и сегодня поставлен новый рекорд — 6411 случаев за сутки. К тому же о продлении режима ранее заявляли эксперты, в том числе глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам главного санврача страны, ограничить вылазки людей на улицу лучше до конца майских праздников.
Это обращение мы ждем последние две недели — с тех пор не утихают споры вирусологов о дате, когда Россия подойдет к плато по коронавирусу. По версии одних экспертов, уже в конце мая количество зараженных и выздоровевших начнет выравниваться. По самым пессимистичным прогнозам, это случится в конце июня.
Привет, друзья! Ждем сегодня очередное обращение президента.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что совещание начнется после 15:00 мск. Перед ним Владимир Путин сделает «большое обращение» к россиянам.