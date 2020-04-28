Эпидемия коронавируса: ярославцам дали рекомендации на майские праздники

Все праздничные массовые мероприятия на Первомай и День Победы отменены. Но, впереди выходные. Роспотребнадзор дал рекомендации жителям Ярославской области, как вести себя в эти дни, чтобы не допустить ещё большего распространения коронавирусной инфекции.

❗️ По возможности оставайтесь дома. Родных и знакомых из групп риска поздравляйте с праздниками только по телефону.

❗️ Сведите к минимуму контакты с другими людьми. Проводите праздники с теми, с кем вместе находитесь на изоляции.

❗️ Если вам нужно в магазин, обязательно воспользуйтесь маской и перчатками и соблюдайте дистанцию (1, 5 - 2 метра). Но лучше всего - заказать продукты на дом.

❗️ Если вам необходим фитнес на свежем воздухе, то выбирайте открытые парки и скверы, а также подходящее время, чтобы можно было дистанцироваться от других людей.

❗️ Воздержитесь от поездок в другие регионы.

❗️ Если поездку (например, на дачу) никак не отложить, то придерживайтесь ряда правил:

✅ добирайтесь до места на личном авто или такси;

✅ уточните адреса и телефоны ближайших больниц;

✅ при любых касаниях - обрабатывайте руки антисептиком;

✅ перед едой мойте руки, обрабатывайте их антисептиком;

✅ используйте одноразовую посуду;

✅ проводите регулярную уборку и обработку кухонного инвентаря;

✅ после посещения улицы тщательно мойте руки и обрабатывайте их антисептиком.

❗️ При появлении одышки, повышении температуры или расстройства кишечника - немедленно обратитесь за медпомощью.

❗️ Не забывайте и о клещах. Не ходите по нескошенной траве, носите только закрытую одежду и обувь.

Будьте здоровы!