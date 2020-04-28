Эпидемия коронавируса: ярославцам дали рекомендации на майские праздники

В Ярославской области продолжает действовать режим самоизоляции, при котором ограничительные меры носят рекомендательный характер. И каждый относится к мерам безопасности по своему: кто-то никак, а кто-то подготовился по полной.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 3,13 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 119,8 тысячи тестов.
Под медицинским наблюдением остаются
Рекомендации на майские праздники
Все праздничные массовые мероприятия на Первомай и День Победы отменены. Но, впереди выходные. Роспотребнадзор дал рекомендации жителям Ярославской области, как вести себя в эти дни, чтобы не допустить ещё большего распространения коронавирусной инфекции.
❗️ По возможности оставайтесь дома. Родных и знакомых из групп риска поздравляйте с праздниками только по телефону.
❗️ Сведите к минимуму контакты с другими людьми. Проводите праздники с теми, с кем вместе находитесь на изоляции.
❗️ Если вам нужно в магазин, обязательно воспользуйтесь маской и перчатками и соблюдайте дистанцию (1, 5 - 2 метра). Но лучше всего - заказать продукты на дом.
❗️ Если вам необходим фитнес на свежем воздухе, то выбирайте открытые парки и скверы, а также подходящее время, чтобы можно было дистанцироваться от других людей.
❗️ Воздержитесь от поездок в другие регионы.
❗️ Если поездку (например, на дачу) никак не отложить, то придерживайтесь ряда правил:
✅ добирайтесь до места на личном авто или такси;
✅ уточните адреса и телефоны ближайших больниц;
✅ при любых касаниях - обрабатывайте руки антисептиком;
✅ перед едой мойте руки, обрабатывайте их антисептиком;
✅ используйте одноразовую посуду;
✅ проводите регулярную уборку и обработку кухонного инвентаря;
✅ после посещения улицы тщательно мойте руки и обрабатывайте их антисептиком.
❗️ При появлении одышки, повышении температуры или расстройства кишечника - немедленно обратитесь за медпомощью.
❗️ Не забывайте и о клещах. Не ходите по нескошенной траве, носите только закрытую одежду и обувь.
Будьте здоровы!
Скоро начинаем!
Инста: @76ru_news
Государственные дома-интернаты для престарелых и инвалидов, включая детей-инвалидов, временно перешли на закрытый круглосуточный режим работы. Смена работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, разрешена не чаще чем один раз в две недели.
Несмотря на отмену мероприятий в честь Дня Победы, ветеранов в Ярославской области всё равно будут поздравлять с праздником. Но бесконтактно. Подробнее.
Летнюю Олимпиаду в Токио, которую и так перенесли на следующий год, придется отменить вообще, если к лету 2021-го не удастся справиться с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори.
— Если такие проблемы, как войны, возникали в прошлом, игры отменялись. Сейчас мы сражаемся с невидимым врагом, — сказал Мори в интервью еженедельнику Nikkansports.
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и приближается к плато, через пару недель можно ожидать снижения числа новых случаев, сообщил РИА «Новости» доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
— В последнюю неделю число людей, которые признаны инфицированными, немножко падает, немножко повышается. Вот последние дни неблагоприятные: 5,8–6,1 тысячи заболевших. Но 6 тысяч было еще 19 числа. Поэтому, я думаю, что у нас идет некоторая стабилизация, (…) через пару недель, наверное, мы будем наблюдать и снижение, — рассказал Альтштейн.
Сохраните себе, покажите бабушкам и дедушкам — почта подробно расписала, когда принесут пенсии и пособия (а принесут их домой даже тем, кто раньше сам ходил в отделение),
Заметно опустел общественный транспорт...
— Обдало холодным потом! — говорит ярославская телеведущая Светлана Доброхотова, получившая положительный тест на коронавирус из частной столичной клиники. Сейчас Светлана работает в Москве. Девушка рассказала, как пыталась сдать анализ на COVID-19 и получить результат. И чего ей это стоило.
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Так растёт график коронавируса в Ярославской области.
Cамые важные новости за произошедшие сутки — в коротком обзоре:
- Ярославская область остаётся в первой половине списка по заболеванию. За сутки в регионе выявлено ещё 25 случаев заражения коронавирусом;
- всего с начала эпидемии в регионе COVID-19 заразились 409 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения инфекции по региону;
- также мы взяли официальную информацию оперативного штаба по борьбе с COVID-19 и составили график, чтобы наглядно отобразить ситуацию с заболеваемостью в регионе;
- платформа для дистанционного обучения стала платной. В департаменте образования рассказали, что делать;
- часть отделения терапии больницы имени Пирогова в Рыбинске Ярославской области закрыли из-за пациентки с COVID;
- закрыли на карантин и детский сад. Там у одного из родителей тест на коронавирус дал положительный результат.
- дома-интернаты перевели в закрытый режим.