«Выгнали на работу и делают людей виноватыми»: реакция соцсетей на цифровые пропуска

Саша:



— Вот и начинается тотальный контроль за народом.



Владимир:



— Не проще ли патрулям иметь списки тех, кто на карантине, и сверять с моим паспортом, как это делают пограничники при моём пересечении границы? Они справляются без всяких электронных пропусков. Вот вам уже наработанная схема действий, берите и внедряйте.



Гость:



— Сейчас они скажут: мы делаем это, потому что вы не соблюдаете режим самоизоляции. Вы прикиньте, выгнали всех на работу, и делают людей же виноватыми в распространение вируса. Лучше бы не пропуски выдавали, а маски одноразовые и перчатки, толку было бы в десятки раз больше.



Александр:



— Интересные, однако, новости. Как раз к началу дачного сезона. Больше половины — пенсионеры и для них все эти пропуска и процедура их оформления — тёмный лес. Они «не дружат» с интернетом, у них старого образца кнопочные телефоны. И как им быть в этой ситуации? Огород — это единственное, что у них осталось в этой жизни, а у многих — подспорье для существования. Они поедут туда по-любому.

