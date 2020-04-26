«Выгнали на работу и делают людей виноватыми»: реакция соцсетей на цифровые пропуска

На днях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявил о скором введении на территории региона режима электронных пропусков в связи с распространением коронавируса. Многим людям такое решение власти стало не совсем понятным, и вызвало много споров. Официально карантин в области введен не был, а пропускной режим вовсю готовят. Люди отреагировали на такую новость моментально.
Публикуем мнения ярославцев:
Коля:
— Как будут ездить на дачи бабушки-старушки, ведь у них нет ни айфонов, ни интернета? Да и у взрослой категории не у всех есть современные гаджеты.
Саша:
— Вот и начинается тотальный контроль за народом.
Владимир:
— Не проще ли патрулям иметь списки тех, кто на карантине, и сверять с моим паспортом, как это делают пограничники при моём пересечении границы? Они справляются без всяких электронных пропусков. Вот вам уже наработанная схема действий, берите и внедряйте.
Гость:
— Сейчас они скажут: мы делаем это, потому что вы не соблюдаете режим самоизоляции. Вы прикиньте, выгнали всех на работу, и делают людей же виноватыми в распространение вируса. Лучше бы не пропуски выдавали, а маски одноразовые и перчатки, толку было бы в десятки раз больше.
Александр:
— Интересные, однако, новости. Как раз к началу дачного сезона. Больше половины — пенсионеры и для них все эти пропуска и процедура их оформления — тёмный лес. Они «не дружат» с интернетом, у них старого образца кнопочные телефоны. И как им быть в этой ситуации? Огород — это единственное, что у них осталось в этой жизни, а у многих — подспорье для существования. Они поедут туда по-любому.
Гость:
— Как-то раз на улице мужик лет 50 сказал мне: «Если бы я был твоего возраста, я бы свалил из этой страны». Я подумал — ха, дурак, хорошо там, где нас нет. А сейчас задумался всерьез.
Гость:
— Скоро дачный сезон. Дом в деревне, где сажаем картофель и другие овощи. С пропусками непонятно: даётся на сутки, а люди работают в выходные и праздничные дни на дачах и в деревнях. То есть туда приехали — там интернета нет, обратно в Ярославль — штраф 5000 руб, получается. А люди на самоизоляции, здоровые, которые ещё дома сидят, приехали в деревню на 5 дней, домой захотели или за продуктами, магазинов в деревнях нет, штраф получите, дорогие ярославцы, получается.
Гость:
— Мы будем работать во благо жителей города — да это же шутка года от нашей мэрии.
Гость:
— Как бы тяжко ни было, но карантин необходим. Не дай бог, чтобы в вашу сторону пошли гробы с вашими близкими и родными. В любом случае всем титанической выдержки.
Гость:
— Срочно вводить пропуска надо. Понятно, что время упустили. Но, лучше поздно, чем никогда.
Гость:
— Вот введут солдат — сразу дома будете сидеть как миленькие, голубчики.
Гость:
— Поездки следует осуществлять только в случае крайней необходимости. Будьте посознательнее.
На сегодняшний день в Ярославской области идет тестирование пропускного режима. Дмитрий Миронов дважды выступал с заявлением, объясняя важность вводимых мер, но вопросы у людей остаются до сих пор.