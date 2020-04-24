К сожaлению, как oтметил глава рeгиона, рoст заболeвших, низкий урoвень caмоизоляции, увеличение контактных слyчaев заражения вируcом вновь постaвили пeрeд нами этот вoпрoс.



Новость о том, что в Ярославской области введут пропускной режим в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции, многих застала врасплох. Люди в недоумении: карантина нет, а отчитываться перед властями придётся. Реакция людей не заставила себя долго ждать.



Но пока вопросов больше, чем ответов, — как это будет работать; что делать тем, у кого нет интернета; как быть людям с иногородней пропиской. Власти просят набраться терпения и обещают скоро ответить на все вопросы жителей региона. Губернатор понял, что люди заволновались, и объяснил, что он имел в виду. Также стало известно, что в этот период будет с городом.

