«Сначала будем тестировать»: власти рассказали, когда в Ярославской области введут пропуска

Систему с электронными пропусками, которую хотят ввести в Ярославской области, сначала будут тестировать.
— Платформа, которую предлагает Минпромсвязи, будет сначала работать в тестовом режиме. В этот период контроль не будет ужесточен. Пока мы не доведем до населения всю информацию, чтобы она была понятна, пока не протестируем, использовать в полном объеме мы систему не будем, — заверил заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин. — В Москве и Московской области это работает. Но у нас другая платформа. Надо будет определять свой перечень причин выхода из дома. Ведь у нас, например, нет метро. Надо продумать, чтобы строго не ограничивать людей при выходе за продуктами, лекарствами, для выгула собак.
Также он отметил, что система будет введена, если продлят режим самоизоляции. Пока он действует до 30 апреля.
Важный вопрос — что делать тем, у кого нет сотовых телефонов или технической возможности оформлять электронные пропуска. Для них планируют открыть телефонные горячие линии, куда можно сообщить о своих передвижениях.
Пока не совсем понятно, что будет с теми, кто нарушит правила. С одной стороны, Шабалин заявил, что у властей не будет цели кого-то ловить, останавливать машины и возвращать их обратно. Мол, главное — отслеживать трафик. С другой стороны, замгубернатора не стал отрицать, что за неоднократное нарушение режима введут наказание.
— Предусмотрим, чтобы было и комфортно, и правильно, — пообещал он.
В ближайшее время в области должны отработать все нормы и правила использования платформы. И тогда ответов на вопросы станет больше.
Напомним, о том, что вслед за Москвой цифровые пропуска введут и в других регионах, стало известно 22 апреля. Как сообщили в Минкомсвязи, 21 субъект России уже изъявил желание подключиться к проекту. В ближайшее время их внедрят в Костромской, Тульской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской, Белгородской и Орловской областях. На очереди 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.
— Идея oбсуждалась eщё в нaчaле апpeля, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Tогдa отказалиcь, были yвeрeны в сознатeльности житeлeй и гoстей. Но рост забoлевших, yвеличение контaктных случaев заражения виpусoм, низкий уровень самoизoляции вновь ставят пeрeд нaми этот вoпpoс. И cами жители проcят об усилeнии мep, связанных с самоизоляциeй. Наша oбласть вĸлючeна в Федерaльную платфоpму выдачи цифpовых пропуcков. Эта мера неoбxoдимая.
Пока в Ярославской области жесткого контроля за передвижением жителей нет, но сама система уже работает, и мы её опробовали (инструкция). Профилактические меры ограничиваются рекомендациями по самоизоляции. Также временно закрыты рестораны, бары, магазины (кроме продуктовых и тех, которые продают товары первой необходимости), запрещены мероприятия с количеством участников более 50 человек. При этом ряд предприятий вернулся к работе.