«Сначала будем тестировать»: власти рассказали, когда в Ярославской области введут пропуска

Также он отметил, что система будет введена, если продлят режим самоизоляции. Пока он действует до 30 апреля.



Важный вопрос — что делать тем, у кого нет сотовых телефонов или технической возможности оформлять электронные пропуска. Для них планируют открыть телефонные горячие линии, куда можно сообщить о своих передвижениях.



Пока не совсем понятно, что будет с теми, кто нарушит правила. С одной стороны, Шабалин заявил, что у властей не будет цели кого-то ловить, останавливать машины и возвращать их обратно. Мол, главное — отслеживать трафик. С другой стороны, замгубернатора не стал отрицать, что за неоднократное нарушение режима введут наказание.



— Предусмотрим, чтобы было и комфортно, и правильно, — пообещал он.



В ближайшее время в области должны отработать все нормы и правила использования платформы. И тогда ответов на вопросы станет больше.



Напомним, о том, что вслед за Москвой цифровые пропуска введут и в других регионах, стало известно 22 апреля. Как сообщили в Минкомсвязи, 21 субъект России уже изъявил желание подключиться к проекту. В ближайшее время их внедрят в Костромской, Тульской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской, Белгородской и Орловской областях. На очереди 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.