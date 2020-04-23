Как мы и предполагали, вслед за Москвой цифровые пропуска вводят в других регионах. Как сообщает пресс-служба Минкомсвязи, 21 субъект России уже изъявил желание подключиться к проекту. В ближайшее время их внедрят в Костромской, Тульской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской, Белгородской и Орловской областях, а со следующей недели — в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.
Рассказываем, как пропускной режим работает в Москве — и к чему нужно готовиться регионам.
Где получают пропуск
Для их выдачи Минкомсвязи разработало мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус». Оно уже используется в Подмосковье и скоро заработает в других регионах с пропускной системой. Войти в приложение можно с помощью подтвержденной учетной записи на «Госуслугах» (хотя зайти получается не у всех — часто выдает ошибку). Если учетной записи нет, то можно зарегистрироваться прямо в приложении. После внесения нужной информации на экране смартфона появляется пропуск в виде QR-кода.
Для москвичей приложение Минкомсвязи почему-то не работает. Для них основной способ получить пропуск — оформить его на сайте мэра Москвы mos.ru. Также есть возможность позвонить в единую справочную службу Москвы или отправить СМС на короткий номер с указанием необходимых данных. Варианты с оформлением через сайт или СМС работают и в Подмосковье. С большой долей вероятности они появятся и в других регионах, но нужно быть внимательным: номера для звонков, СМС или адреса сайтов наверняка будут отличаться от региона к региону.
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Какие данные нужны
Что касается приложения «Госуслуги СТОП коронавирус», то оно одинаково для всех субъектов. После входа в учетную запись нужно сообщить ваш статус (прибыл из-за границы, был контакт с больным, я здоров, я работаю и т. д.), затем ввести данные паспорта или другого документа и сообщить о своем самочувствии. После этого нужно ознакомиться с требованиями к соблюдению мер самоизоляции и ответственностью за нарушение карантина. Затем можно оформлять сам пропуск.
Если ввести недостоверные данные, то в выдаче пропуска могут отказать. Также есть возможность аннулировать уже действующий пропуск, если обнаружатся какие-либо неточности.
Когда и кому его нужно оформлять
Пока пропуск необходим только при передвижении на транспорте — как личном, так и общественном. В первом случае придется указывать номер автомобиля (чтобы камеры не выписали штраф), а во втором — номер транспортной карты («Тройка» и «Стрелка») либо социальной карты — чтобы открылись турникеты при входе в метро или автобус.
То есть купить на кассе или у водителя обычный билет на одну или даже несколько поездок, равно как и оплатить проезд банковской картой, теперь нельзя. При этом билеты на пригородные поезда пока продаются.
В случае поездок на такси водитель обязан спрашивать у пассажира пропуск. При его отсутствии в поездке должно быть отказано. Поездка на велосипеде, кстати, тоже должна оформляться как передвижение на транспорте.
Всего предусмотрено несколько видов цифровых пропусков.
- Для поездок на работу (у организации должно быть разрешение на продолжение деятельности в период самоизоляции). Дополнительно указываются наименование и ИНН работодателя. Выдается до 30 апреля включительно, количество поездок не ограничено. Оформить пропуск может и сам работодатель. Для этого нужно войти в личный кабинет юридического лица на портале госуслуг и внести туда список сотрудников. После этого пропуска рассылаются работникам в личные кабинеты на том же сайте госуслуг и на электронные почты.
- Для поездок в медучреждение или для волонтеров. Пропуск действует один день, получать его можно регулярно. Дополнительно нужно указывать адрес медучреждения или личный номер волонтера.
- Для поездок в личных целях. Можно ездить в магазин, на дачу, на помощь к родственникам и так далее. Действует один день, получать можно два раза в неделю. Дополнительно указывается место назначения.
- Для передвижения со служебным удостоверением. Первое время военные, госслужащие, судьи, адвокаты, нотариусы, журналисты и охранники могли ездить без пропусков, но в результате их тоже обязали оформить цифровой документ. Пропуск выдается до 30 апреля включительно, количество поездок не ограничено.
В приложении можно выбрать еще две причины для выхода на улицу — посещение магазина или аптеки (пропуск действует два часа) и выгул собаки (действует один час). Пропуск в магазин нужно оформлять в том случае, если он находится вдалеке от дома (в близлежащие магазины можно ходить неоформленными). Про выгул собак ничего не сказано, но, похоже, документ позволяет уходить дальше, чем на разрешенные сто метров от места проживания.
Кому пропуск не нужен, так это детям в возрасте до 14 лет. При этом им можно передвигаться только в присутствии родителей или опекунов, у которых должны быть с собой свидетельство о рождении и документ, подтверждающий родство (паспорт родителя или распоряжение об опекунстве).
Кому показывать пропуск
После получения пропуска его нужно обязательно сохранить. Если он оформлялся в приложении, то найти документ можно там же. Если на сайте, то нужно не забыть код сфотографировать, распечатать или сделать его скриншот. В случае звонка или СМС выдается буквенно-численный код, где первые четыре цифры означают срок действия пропуска. Его тоже нужно сохранить или записать.
На сайте мэрии Москвы сказано, что проверять наличие пропуска могут «уполномоченные лица, осуществляющие контроль передвижения по городу». Такая размытая формулировка позволяет требовать документ не только полицейским, но и таксистам, например.
При этом одним пропуском отделаться не получится. Помимо него, нужно обязательно носить с собой документ, указанный при подаче заявления. С помощью смартфона или планшета сотрудник откроет информацию, скрытую в цифровом коде, и сверит ее с данными из паспорта или другого документа.
Штрафы
За отсутствие пропуска спектр наказаний довольно широкий. Гражданина могут как предупредить, так и оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. Это предусматривает новая статья 20.6.1 КоАП РФ, которой введена ответственность за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
Более жесткие наказания предусмотрены в случае причинения вреда здоровью и для тех, кто покинул дом больным. Мы подробно рассказывали об этом в отдельной статье.
Отдельная санкция предусмотрена для автомобилистов. В столице их штрафуют на 5 тысяч рублей, причем с 22 апреля московских водителей без пропусков распознают в автоматическом режиме — с помощью дорожных камер. Причем данные о пропусках им передаются не сразу, поэтому власти советуют оформлять документ как минимум за пять часов до поездки.
Пропускные пробки
В первый день работы цифровых пропусков в Москве произошел конфуз. Полицейских обязали проверять абсолютно всех граждан, которые въезжают в город на автомобилях или спускаются в метро, что привело к большим очередям. Если в случае с машинами пробки были не так страшны, поскольку водители не контактировали друг с другом, то столпотворение на входе в метро — это абсолютно недопустимая вещь в нынешних условиях.
На следующий день поголовные проверки отменили, а со временем контроль за нарушителями переложили на современные технологии. Как мы уже писали ранее, машины без пропусков теперь выявляют камеры, а турникеты для пассажиров не должны открываться, если номер транспортной карты не был внесен в цифровой пропуск (хотя говорят, что пока система не работает). Получится ли внедрить то же самое в регионах — вопрос открытый. Но будем надеяться, что до проверок каждого человека они все-таки не дойдут.