Выйти из дома по QR-коду: как в Ярославле будет работать система выхода из дома по пропускам

Ярославскую область уже подключили к новой опции «Мобильный пропуск». Наш регион попал в число первых после Москвы, где из дома можно будет выйти только по ряду ограниченных причин. Всё это связано с усилением мер против распространения коронавирусной инфекции.
Как это работает
Зарегистрироваться и получить QR-код, который вы и покажете полицейским в случае необходимости, можно на сайте госуслуг или через мобильное приложение «СТОП Коронавирус». Главное условие — быть зарегистрированным на портале госуслуг.
1. В компьютерной версии можно сразу начинать регистрацию с выбора региона, в мобильном приложении сперва необходимо указать ваш статус.
2. Укажите ваши персональные данные, если они не отобразились автоматически.
3. Укажите ваши паспортные данные.
4. Адрес фактического проживания (места самоизоляции).
5. Выберите причину выхода из дома.
Самый интересный пункт. Причин всего 7:
- на работу. Пропуск действует 24 часа;
- в магазин или в аптеку. Пропуск действует 2 часа;
- выгул собаки. Пропуск действует 1 час;
- посещение больницы или поликлиники. Пропуск действует 24 часа;
- поездка по личным и семейным делам (не более 2 раз в неделю). Пропуск действует 24 часа;
- выход для волонтерской деятельности. Пропуск действует 24 часа;
- передвижение со служебным удостоверением. Пропуск действует 24 часа.
Для каждой причины — своё продолжение анкеты. Для выгула собаки не нужно указывать ничего. Выход в магазин, больницу, на работу волонтёром — необходимо указать адрес. Для выхода на работу нужно указать название и ИНН организации, а также номер рабочего удостоверения.
После прохождения всех этапов вы получаете собственный QR-код.
Когда и кому нужно оформлять пропуск, кому его показывать и какие существуют штрафы, мы разобрали в отдельном материале.
Однако ярославцам пока не стоит переживать (но можно, на всякий случай регистрироваться на портале госуслуг). В правительстве региона заявили, что пока эту систему будут тестировать и введут её только в том случае, если режим самоизоляции продлят после 30 апреля.