Выйти из дома по QR-коду: как в Ярославле будет работать система выхода из дома по пропускам

Ярославскую область уже подключили к новой опции «Мобильный пропуск». Наш регион попал в число первых после Москвы, где из дома можно будет выйти только по ряду ограниченных причин. Всё это связано с усилением мер против распространения коронавирусной инфекции.

Как это работает

Зарегистрироваться и получить QR-код, который вы и покажете полицейским в случае необходимости, можно на сайте госуслуг или через мобильное приложение «СТОП Коронавирус». Главное условие — быть зарегистрированным на портале госуслуг.