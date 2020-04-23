В двух садиках Тутаевского района Ярославской области, которые закрылись из-за того, что у родителей детей из дежурных групп нашли коронавирус, провели дезинфекцию. Одно из учреждений находится в самом Тутаеве, второе — в посёлке Константиновский.



— Помещения обработаны самими сотрудниками. Территорию обрабатывают военные однопроцентным раствором хлора, — рассказали в администрации района.



На данный момeнт обрaботaны здaния детcких сaдов и все игровые плoщадки.

