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Чистая и грязная зоны: в Ярославле рядом с госпиталем поставили дезинфекционную палатку

Здесь установлены специальные баки для использованных средств индивидуальной защиты

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Так выглядит палатка у госпиталя

Так выглядит палатка у госпиталя

В Ярославле на территории госпиталя ветеранов войн, переоборудованного под больных коронавирусом, установили спецпалатку для медперсонала. Её поставили, чтобы врачи, которые привозят в больницу инфицированных COVID-19, могли безопасно снимать спецодежду и проходить дезинфекцию перед следующим вызовом.

— Палатка разделена на грязную и чистую зоны. В грязной установлены специальные баки для использованных средств индивидуальной защиты, — уточнили в оперативном штабе по коронавирусу в Ярославской области. — Впоследствии маски и одежда утилизируются с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

Такую же палатку поставят около больницы имени Семашко.

Сегодня, 20 апреля, в Ярославской области произошел самый большой прирост заболевших коронавирусом — 27 человек. Общее количество зафиксированных случаев составило 144. 12 пациентов уже поправились.

Вся оперативная информация о ситуации с заболеваемостью в регионе в нашей онлайн-трансляции.

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коронавирусгоспиталь для ветеранов
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