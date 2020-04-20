Чистая и грязная зоны: в Ярославле рядом с госпиталем поставили дезинфекционную палатку

В Ярославле на территории госпиталя ветеранов войн, переоборудованного под больных коронавирусом, установили спецпалатку для медперсонала. Её поставили, чтобы врачи, которые привозят в больницу инфицированных COVID-19 , могли безопасно снимать спецодежду и проходить дезинфекцию перед следующим вызовом.

— Палатка разделена на грязную и чистую зоны. В грязной установлены специальные баки для использованных средств индивидуальной защиты, — уточнили в оперативном штабе по коронавирусу в Ярославской области. — Впоследствии маски и одежда утилизируются с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.