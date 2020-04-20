В Ярославской области 27 новых зараженных коронавирусом. И это антирекорд

В Ярославской области на 20 апреля выявлено 27 новых зараженных коронавирусом. И это своеобразный антирекорд — самый большой прирост заболевших за сутки за всё время пандемии.

Таким образом количество жителей региона, у которых подтвердился СOVID-19, выросло до 144 человек. Распределение по районам следующее: Ярославль — 53 человека, Гаврилов-Ямский район — 31 человек, Рыбинск — 18 человек; Переславский городской округ — 13 человек, Рыбинский район — 10 человек, Тутаевский район — 7 человек, Даниловский район — 4 человека, Ростовский район — 3 человека, Угличский район — 2 человека, Ярославский район — 1 человек, Борисоглебский роайон — 1 человек, Некоузский район — 1 человек.