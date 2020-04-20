В Ярославской области 27 новых зараженных коронавирусом. И это антирекорд

В Ярославской области на 20 апреля выявлено 27 новых зараженных коронавирусом. И это своеобразный антирекорд — самый большой прирост заболевших за сутки за всё время пандемии.
Таким образом количество жителей региона, у которых подтвердился СOVID-19, выросло до 144 человек. Распределение по районам следующее: Ярославль — 53 человека, Гаврилов-Ямский район — 31 человек, Рыбинск — 18 человек; Переславский городской округ — 13 человек, Рыбинский район — 10 человек, Тутаевский район — 7 человек, Даниловский район — 4 человека, Ростовский район — 3 человека, Угличский район — 2 человека, Ярославский район — 1 человек, Борисоглебский роайон — 1 человек, Некоузский район — 1 человек.
На данный момент в области выздоровело 12 человек, на лечении — 132. К счастью, летальных исходов в Ярославской области нет. На обязательной изоляции — 107 человек
Всего в России за последние сутки подтверждено 4268 новых случаев коронавируса в 76 регионах. У 45,3% человек нет клинических проявлений болезни. Зафиксировано 44 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 155 человек.
Напомним, 19 апреля у 8 сотрудников Гаврилов-Ямской ЦРБ выявили коронавирус. В больнице закрыли четыре отделения. Все самые оперативные новости о ситуации в Ярославской области — в нашей онлайн-трансляции.