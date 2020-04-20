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Срочно +27 заболевших коронавирусом в Ярославской области
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За сутки у 27 ярославцев выявили коронавирус. Всё о болезни — онлайн

Вся оперативная информация о COVID-19 в Ярославской области, актуальная на 20 апреля, в хронике дня

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В Ярославской области стало больше аппаратов ИВЛ&nbsp;

В Ярославской области стало больше аппаратов ИВЛ 

Доброе утро, друзья!

Мы рады, если вы сидите дома. Но даже если и нет, то мы собираем для вас новости о ситуации с коронавирусной инфекцией в оперативном режиме в онлайн-трансляции каждый день. Вы ничего не упустите.

Вера Кузнецова

У более 45% заболевших коронавирусом за сутки в России не было симптомов, передает оперштаб.

Анна Ёлкина

+27 заболевших

За последние сутки в Ярославской области ещё 27 человек заболели коронавирусом, сообщает оперативный штаб России.

Статистика от регионального оперативного штаба: ⠀

  • заболевших с начала периода — 144: Ярославль — 53, Гаврилов-Ямский район — 31; Рыбинск — 18; Переславский городской округ — 13, Рыбинский район — 10, Тутаевский район — 7, Даниловский район — 4, Ростовский район — 3, Угличский район — 2, Ярославский район — 1; Борисоглебский район — 1, Некоузский район — 1.
  • выздоровевших — 12 человек;
  • на лечении — 132;
  • лабораторных исследований за сутки — 718;
  • на обязательной изоляции — 107 человек.
Вера Кузнецова

За минувшие сутки в России у 4268 человек подтвердили коронавирус. С начала пандемии в стране заразились 47 121 человек, передает федеральный оперативный штаб. За сутки 155 человек выздоровели (всего их 3446), 44 скончалось (общее число — 405).

Вера Кузнецова

В Челябинской области умер первый пациент с коронавирусом. У мужчины была онкология в терминальной стадии, а COVID-19 был сопутствующим, а не основным заболеванием, сообщает 74.RU.

Ольга Прохорова

Ну что ж, ВПР перенесли на осень. Разбираемся, как теперь переводить ребёнка в следующий класс.

Вера Кузнецова

В Москве сократилось число поступлений тяжелых пациентов с коронавирусом. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, меры по самоизоляции показывают эффективность.

Вера Кузнецова

Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Югре. Это 70-летняя женщина с тяжелой формой пневмонии, сообщает региональный оперштаб.

Анна Ёлкина

Чего только не найдешь на земле ярославской: рыба, раки, маски.

— Исстари жители села Львы Ростовского уезда Ярославской губернии, расположенного на бойком Ярославском тракте, промышляли щедрыми плодами земли Ростовской, дарами окрестных светлых лесов, речушки Сары, да озера Неро-кормилицы: раками, рыбой, масками... — пишет наблюдательный историк Ян Левин, проезжая мимо.

На ярославской земле всё есть&nbsp;

На ярославской земле всё есть 

Анна Ёлкина

Кстати, мы продолжаем делать обзор сухих пайков, которые получают школьники, имеющие бесплатное питание. Нам присылают фотографии, где видно, что качество наборов ухудшилось.

Присылайте свои фото во «ВКонтакте» или на редакционный Viber, WhatsApp: 89056459232.

Такой набор получили родители в Рыбинске

Такой набор получили родители в Рыбинске

Анна Ёлкина

Эту Пасху будут обсуждать ещё долго: из-за пандемии коронавируса многие освящали куличи дома, а воскресную службу смотрели онлайн. Многие, да не все. Доедаем куличи и смотрим, что происходило в храмах России в минувшие выходные.

Пасха в Самаре

Пасха в Самаре

Пасха в Красноярске

Пасха в Красноярске

Анна Ёлкина

Если вы отдыхали в выходные (а мы надеемся на это) и не следили за новостями, то почитайте подборку новостей за сутки в коротких тезисах:

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