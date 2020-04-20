За сутки у 27 ярославцев выявили коронавирус. Всё о болезни — онлайн

У более 45% заболевших коронавирусом за сутки в России не было симптомов, передает оперштаб.
+27 заболевших
За последние сутки в Ярославской области ещё 27 человек заболели коронавирусом, сообщает оперативный штаб России.
Статистика от регионального оперативного штаба: ⠀
- заболевших с начала периода — 144: Ярославль — 53, Гаврилов-Ямский район — 31; Рыбинск — 18; Переславский городской округ — 13, Рыбинский район — 10, Тутаевский район — 7, Даниловский район — 4, Ростовский район — 3, Угличский район — 2, Ярославский район — 1; Борисоглебский район — 1, Некоузский район — 1.
- выздоровевших — 12 человек;
- на лечении — 132;
- лабораторных исследований за сутки — 718;
- на обязательной изоляции — 107 человек.
За минувшие сутки в России у 4268 человек подтвердили коронавирус. С начала пандемии в стране заразились
В Челябинской области умер первый пациент с коронавирусом. У мужчины была онкология в терминальной стадии, а COVID-19 был сопутствующим, а не основным заболеванием, сообщает 74.RU.
В Москве сократилось число поступлений тяжелых пациентов с коронавирусом. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, меры по самоизоляции показывают эффективность.
Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Югре. Это 70-летняя женщина с тяжелой формой пневмонии, сообщает региональный оперштаб.
Чего только не найдешь на земле ярославской: рыба, раки, маски.
— Исстари жители села Львы Ростовского уезда Ярославской губернии, расположенного на бойком Ярославском тракте, промышляли щедрыми плодами земли Ростовской, дарами окрестных светлых лесов, речушки Сары, да озера Неро-кормилицы: раками, рыбой, масками... — пишет наблюдательный историк Ян Левин, проезжая мимо.
Кстати, мы продолжаем делать обзор сухих пайков, которые получают школьники, имеющие бесплатное питание. Нам присылают фотографии, где видно, что качество наборов ухудшилось.
Присылайте свои фото во «ВКонтакте» или на редакционный Viber, WhatsApp:
Эту Пасху будут обсуждать ещё долго: из-за пандемии коронавируса многие освящали куличи дома, а воскресную службу смотрели онлайн. Многие, да не все. Доедаем куличи и смотрим, что происходило в храмах России в минувшие выходные.
Если вы отдыхали в выходные (а мы надеемся на это) и не следили за новостями, то почитайте подборку новостей за сутки в коротких тезисах:
- количество зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 117 человек;
- территория распространения заразы приросла двумя новыми районами. Можете это наглядно увидеть на карте;
- у восьми сотрудников Гаврилов-Ямской центральной районной больницы выявили коронавирус. Из-за этого пришлось закрыть для приёма сразу четыре отделения в стационаре;
- стало известно, как COVID-19 проник в Данилов. Вирус нашли у женщины, которая лечилась в Соловьевской больнице Ярославля;
- дистанционным обучением школьники будут заниматься как минимум до 12 мая. Между тем Роспотребнадзор предложил правильный распорядок дня для школьников на самоизоляции;
- щедрый даp в Пасху получил ярославский госпиталь ветеранов войн. Фармацевтическое предприятие передало медучреждению 17 самых современных аппаратов искусственной вентиляции легких;
- ярославцы пришли в храмы на Пасху в масках и раскрасили пасхальные яйца в антикоронавирусной тематике.