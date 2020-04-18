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Город

«Денег нет»: мэр Ростова ответил блогеру Варламову на жесткую критику в свой адрес

Урбанист раскритиковал состояние старинного города в Ярославской области

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У мэра Ростова нашлись слова на критику от блогера-урбаниста

У мэра Ростова нашлись слова на критику от блогера-урбаниста

Глава Ростова Великого Андрей Лось ответил на критику в свой адрес от блогера Ильи Варламова.

Известный урбанист побывал в Ростове и ужаснулся тому, в каком состоянии находится город. Раскритиковал состояние дорог.

Мы связались с главой города.

— А что тут скажешь? Денег нет, — ответил Андрей Лось. — Областные средства еще не выделены. Ямочный ремонт мы сделаем, станет получше. А на что-то глобальное рассчитывать уже не можем — не будет этого. Я же это понимаю. Но как быть перед народом?

По голосу было слышно — публикация Варламова огорчила главу города. Но, говорит, не больше, чем нападки, которые он видит в местном паблике «Подслушано».

— Мы работаем. А если нам, мэрам, из-за пасквилей расстраиваться, то тогда и мэром не надо идти работать, — считает Лось.

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Илья ВарламовАндрей ЛосьРостов Великийурбанистика
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