«Денег нет»: мэр Ростова ответил блогеру Варламову на жесткую критику в свой адрес

Глава Ростова Великого Андрей Лось ответил на критику в свой адрес от блогера Ильи Варламова.

Известный урбанист побывал в Ростове и ужаснулся тому, в каком состоянии находится город. Раскритиковал состояние дорог.

Мы связались с главой города.

— А что тут скажешь? Денег нет, — ответил Андрей Лось. — Областные средства еще не выделены. Ямочный ремонт мы сделаем, станет получше. А на что-то глобальное рассчитывать уже не можем — не будет этого. Я же это понимаю. Но как быть перед народом?



По голосу было слышно — публикация Варламова огорчила главу города. Но, говорит, не больше, чем нападки, которые он видит в местном паблике «Подслушано».