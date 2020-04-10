В Ярославской области расширился перечень предприятий, которые могут работать в условиях распространения коронавируса. Но есть ведомства, в которых пока соблюдают ограничительные меры и даже усиливают их.



— В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 временно приостанавливается прием граждан участковыми уполномоченными полиции, — сообщил сайт УМВД России по Ярославской области.



Это не означает, что теперь жители региона вовсе не смогут получить помощь участковых. В органы внутренних дел можно обратиться письменно — прислать обращение по почте или оставить в почтовом ящике в самом отделении полиции, отправить в электронной форме через сервис «Прием обращений граждан и организаций» на сайте МВД России. Также обратиться в полицию по-прежнему можно по телефону 02 (с сотового 102).