Разрешили работать не только заводам: всё о ситуации с коронавирусом в режиме онлайн

На Сахалине несколько человек сбежали с карантина. Теперь их ищут полиция и ФСБ.
По словам местного губернатора Валерия Лимаренко, поиски беглецов будут идти в круглосуточном режиме. На данный момент в регионе более 4 тысяч человек находятся в обсервации, подтверждено 7 случаев коронавируса.
Давайте поголосуем?
К чему приведёт расширение списка профессий, которым можно вернуться к работе?
Сейчас некоторые семьи оказались в настолько тяжёлой ситуации, что у людей возникают элементарные проблемы с покупкой еды.
Если вы или ваши знакомые оказались в такой ситуации, то в первую очередь нужно обратиться в социальные службы своего района. Мы собрали телефоны всех возможных мест, где оказывают помощь:
- Большесельский район: (48542) 2-10-21;
- Борисоглебский район: (48539) 2-12-86;
- Брейтовский район:(48545) 2-61-25, 8 (901) 195-11-25;
- Гаврилов-Ямский район: (48534) 2-43-30;
- Даниловский район: (848538) 5-05-92;
- Любимский район: (848543) 23-227;
- Мышкинский район: (48544) 2-12-30;
- Некоузский район: (48547) 2-18-30;
- Некрасовский район: (48531) 4-22-52;
- Первомайский район: (48549) 2-14-75;
- Переславль-Залесский район: (48535) 3-26-95;
- Пошехонский район: (48546) 2-13-95;
- Ростовский район: 8 (48536) 6-83-74;
- Рыбинский район: 8 (4855) 22-10-50;
- город Рыбинск район: (4855) 21-48-50;
- Тутаевский район: (848533) 7-20-53, 7-20-63;
- Угличский район: (48532) 5-03-01;
- Ярославский район: (4852) 94-24-16;
- Дзержинский район Ярославля: (4852) 54-19-29;
- Заволжский район Ярославля: (4852) 74-19-34;
- Кировский район Ярославля: (4852) 72-09-31;
- Красноперекопский район Ярославля: (4852) 94-38-13;
- Ленинский район Ярославля: (4852) 71-50-83;
- Фрунзенский район Ярославля: (4852) 42-22-42;
- Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: 33-13-70, 8 910 973-13-70.
Кому можно работать
Губернатор рассказал, кому теперь можно работать. Правительство Ярославской области увеличило перечень организаций, которые могут приступить к работе с завтрашнего дня.
— В список вошли строительные компании и те предприятия, без которых их деятельность будет невозможна, а также химчистки, прачечные, клининговые фирмы, производители детских товаров, исполнители гособоронзаказа и другие, — сказал Дмитрий Миронов.
Открыться смогут и магазины. Список непродовольственных товаров первой необходимости тоже увеличили. Теперь в него входят автозапчасти, табак, семена и посадочный материал, очки, линзы и их части.
Но если фирмы будут нарушать условия, выставленные правительством, всё могут отыграть назад.
Всем привет из Екатеринбурга, где сегодня по-настоящему солнечно и тепло! Жители города и группа «Чайф» сидят по домам, но это не мешает всем вместе спеть уральский гимн самоизоляции, который, к слову, был придуман задолго до сегодняшних событий.
Посмотрите на самое масштабное исполнение песни «Бутылка кефира, полбатона — а я сегодня дома!» и, конечно, пойте вместе с нами!
Видео: E1.RU
Даже в разгар пандемии люди не теряют чувство стиля)
Но вообще-то и учителям на дистанционке не сладко. С открытым письмом к родителям выступила Наталья Табакова, учительница из Ярославля. Публикуем его полностью (спойлер: учителя тоже в ужасе).
Ой, бедные родители. У них сейчас адок. Но не теряют чувства юмора! Собрали крутую подборку, как мамы и папы выживают, оставшись с дома с детьми на дистанционном обучении.
Ну и краткий обзор за сутки:
- в Ярославской области выявили ещё два случая заражения COVID-19. Жертвами вируса стали жена и ребёнок москвича, приехавшего сюда уже больным;
- сейчас в регионе ждут подтверждения результатов сомнительных анализов шестерых человек;
- полиция разогнала людей по домам в селе, где у женщины выявили подозрение на коронавирус;
- ещё из-за теста с предварительно положительным анализом пришлось закрыть на карантин отделение больницы вместе с пациентами и медперсоналом;
- а люди всё равно продолжают гулять по городу. Реакция соцсетей.
Напомним также, что каждый день в 18:00 мы ведём эфир в нашем аккаунте в Instagram, коротко озвучивая итоги дня. Подписывайтесь: @76ru_news.
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Данные по заболевшим к этому часу
Что по цифрам к этому часу:
- в больницах лечатся 11 человек;
- всего в Ярославской области заболели 13 (из них двое выздоровели и их выписали).
Утро начнём с приятного!
Вчера опросили подписчиков «Вконтакте», чем они займутся первым делом, как только закончится пандемия. Можно было выбрать 3 самых первых, суперсрочных дела. Итак, результат.