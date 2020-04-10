Разрешили работать не только заводам: всё о ситуации с коронавирусом в режиме онлайн

Губернатор рассказал, кому теперь можно работать. Правительство Ярославской области увеличило перечень организаций, которые могут приступить к работе с завтрашнего дня.

— В список вошли строительные компании и те предприятия, без которых их деятельность будет невозможна, а также химчистки, прачечные, клининговые фирмы, производители детских товаров, исполнители гособоронзаказа и другие, — сказал Дмитрий Миронов.



Открыться смогут и магазины. Список непродовольственных товаров первой необходимости тоже увеличили. Теперь в него входят автозапчасти, табак, семена и посадочный материал, очки, линзы и их части.



Но если фирмы будут нарушать условия, выставленные правительством, всё могут отыграть назад.