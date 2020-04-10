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Тема дня Каникулы - всё: кому можно выходить на работу
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Здоровье Всё о коронавирусе Онлайн-трансляция

Разрешили работать не только заводам: всё о ситуации с коронавирусом в режиме онлайн

Публикуем все важные данные о COVID-19 в Ярославской области. Трансляция обновляется

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Соблюдайте гигиену!

Соблюдайте гигиену!

Доброе утро, друзья! Привыкаем жить на самоизоляции. Мы уже привыкли каждый день заводить новую хронику дня и в оперативном режиме рассказывать вам обо всём, что происходит в регионе и в стране — как спасаемся от коронавируса.

Спасайтесь вместе с нами — сидя дома и читая трансляцию!

Ксения Зинова

На Сахалине несколько человек сбежали с карантина. Теперь их ищут полиция и ФСБ.

По словам местного губернатора Валерия Лимаренко, поиски беглецов будут идти в круглосуточном режиме. На данный момент в регионе более 4 тысяч человек находятся в обсервации, подтверждено 7 случаев коронавируса.

Ольга Прохорова

Давайте поголосуем?

К чему приведёт расширение списка профессий, которым можно вернуться к работе?

    Ольга Прохорова

    Сейчас некоторые семьи оказались в настолько тяжёлой ситуации, что у людей возникают элементарные проблемы с покупкой еды.

    Если вы или ваши знакомые оказались в такой ситуации, то в первую очередь нужно обратиться в социальные службы своего района. Мы собрали телефоны всех возможных мест, где оказывают помощь:

    • Большесельский район: (48542) 2-10-21;
    • Борисоглебский район: (48539) 2-12-86;
    • Брейтовский район:(48545) 2-61-25, 8 (901) 195-11-25;
    • Гаврилов-Ямский район: (48534) 2-43-30;
    • Даниловский район: (848538) 5-05-92;
    • Любимский район: (848543) 23-227;
    • Мышкинский район: (48544) 2-12-30;
    • Некоузский район: (48547) 2-18-30;
    • Некрасовский район: (48531) 4-22-52;
    • Первомайский район: (48549) 2-14-75;
    • Переславль-Залесский район: (48535) 3-26-95;
    • Пошехонский район: (48546) 2-13-95;
    • Ростовский район: 8 (48536) 6-83-74;
    • Рыбинский район: 8 (4855) 22-10-50;
    • город Рыбинск район: (4855) 21-48-50;
    • Тутаевский район: (848533) 7-20-53, 7-20-63;
    • Угличский район: (48532) 5-03-01;
    • Ярославский район: (4852) 94-24-16;
    • Дзержинский район Ярославля: (4852) 54-19-29;
    • Заволжский район Ярославля: (4852) 74-19-34;
    • Кировский район Ярославля: (4852) 72-09-31;
    • Красноперекопский район Ярославля: (4852) 94-38-13;
    • Ленинский район Ярославля: (4852) 71-50-83;
    • Фрунзенский район Ярославля: (4852) 42-22-42;
    • Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: 33-13-70, 8 910 973-13-70.
    Ольга Прохорова

    Кому можно работать

    Губернатор рассказал, кому теперь можно работать. Правительство Ярославской области увеличило перечень организаций, которые могут приступить к работе с завтрашнего дня.

    — В список вошли строительные компании и те предприятия, без которых их деятельность будет невозможна, а также химчистки, прачечные, клининговые фирмы, производители детских товаров, исполнители гособоронзаказа и другие, — сказал Дмитрий Миронов.

    Открыться смогут и магазины. Список непродовольственных товаров первой необходимости тоже увеличили. Теперь в него входят автозапчасти, табак, семена и посадочный материал, очки, линзы и их части.

    Но если фирмы будут нарушать условия, выставленные правительством, всё могут отыграть назад.

    Мария Захарова

    Всем привет из Екатеринбурга, где сегодня по-настоящему солнечно и тепло! Жители города и группа «Чайф» сидят по домам, но это не мешает всем вместе спеть уральский гимн самоизоляции, который, к слову, был придуман задолго до сегодняшних событий.

    Посмотрите на самое масштабное исполнение песни «Бутылка кефира, полбатона — а я сегодня дома!» и, конечно, пойте вместе с нами!

    Видео: E1.RU

    Ольга Прохорова

    Даже в разгар пандемии люди не теряют чувство стиля)

    Ольга Прохорова

    Но вообще-то и учителям на дистанционке не сладко. С открытым письмом к родителям выступила Наталья Табакова, учительница из Ярославля. Публикуем его полностью (спойлер: учителя тоже в ужасе).

    Ольга Прохорова

    Ой, бедные родители. У них сейчас адок. Но не теряют чувства юмора! Собрали крутую подборку, как мамы и папы выживают, оставшись с дома с детьми на дистанционном обучении.

    Ольга Прохорова

    Ну и краткий обзор за сутки:

    Напомним также, что каждый день в 18:00 мы ведём эфир в нашем аккаунте в Instagram, коротко озвучивая итоги дня. Подписывайтесь: @76ru_news.

    С нами можно связаться по редакционному номеру Viber, WhatsApp и Telegram: +7 905 645–92–32.

    Ольга Прохорова

    Данные по заболевшим к этому часу

    Что по цифрам к этому часу:

    • в больницах лечатся 11 человек;
    • всего в Ярославской области заболели 13 (из них двое выздоровели и их выписали).
    Ольга Прохорова

    Утро начнём с приятного!

    Вчера опросили подписчиков «Вконтакте», чем они займутся первым делом, как только закончится пандемия. Можно было выбрать 3 самых первых, суперсрочных дела. Итак, результат.

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