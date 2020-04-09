Открыться смогут и магазины. Список непродовольственных товаров первой необходимости тоже увеличили. Теперь в него входят автозапчасти, табак, семена и посадочный материал, очки, линзы и их части.



— Но все это возможно только при соблюдении важных условий: строго выполнять санитарно-эпидемиологические нормы, не вызывать сотрудников в возрасте старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, работников с маленькими детьми. Количество привлеченных к трудовому процессу должно быть минимально, — напомнил глава региона. — Указ президента позволяет нам не только расширять список, но и сужать его, поэтому прошу работодателей со всей ответственностью подойти к выполнению условий. Мы продолжим контроль и при выявлении нарушений будем предпринимать соответствующие меры.



Ранее в Ярославской области на работу вышли сотрудники 55 крупных предприятий.



На сегодняшний день в Ярославской области на лечении с выявленным COVID-19 находятся 11 человек. Ещё двое полностью выздоровели, и их выписали из больницы. Всю информацию о коронавирусе на сегодняшний день можно найти в нашей онлайн-трансляции.

