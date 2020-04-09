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Тема дня Каникулы - всё: кому можно выходить на работу
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Послабления режима коснулись строительной сферы, образовательной деятельности и сферы торговли

Послабления режима коснулись строительной сферы, образовательной деятельности и сферы торговли

Сегодня правительство Ярославской области увеличило перечень организаций, которые могут приступить к работе с завтрашнего дня.

— В список вошли строительные компании и те предприятия, без которых их деятельность будет невозможна, а также химчистки, прачечные, клининговые фирмы, производители детских товаров, исполнители гособоронзаказа и другие, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Расширено и количество государственных компаний, которые возобновят процессы. В первую очередь это организации образовательно-методической сферы: нужно поддерживать дистанционное обучение.

Открыться смогут и магазины. Список непродовольственных товаров первой необходимости тоже увеличили. Теперь в него входят автозапчасти, табак, семена и посадочный материал, очки, линзы и их части.

— Но все это возможно только при соблюдении важных условий: строго выполнять санитарно-эпидемиологические нормы, не вызывать сотрудников в возрасте старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, работников с маленькими детьми. Количество привлеченных к трудовому процессу должно быть минимально, — напомнил глава региона. — Указ президента позволяет нам не только расширять список, но и сужать его, поэтому прошу работодателей со всей ответственностью подойти к выполнению условий. Мы продолжим контроль и при выявлении нарушений будем предпринимать соответствующие меры.

Ранее в Ярославской области на работу вышли сотрудники 55 крупных предприятий.

На сегодняшний день в Ярославской области на лечении с выявленным COVID-19 находятся 11 человек. Ещё двое полностью выздоровели, и их выписали из больницы. Всю информацию о коронавирусе на сегодняшний день можно найти в нашей онлайн-трансляции.

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