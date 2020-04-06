С 6 апреля в Ярославской области вновь заработали детские сады, но не все. В дошкольных учреждениях открыли дежурные группы, куда сегодня отдали 744 детишек со всей области.
— Возможно, в дальнейшем ситуация будет меняться — сейчас семьи оценивают возможности оставить ребенка дома и риски нахождения в детском саду. Напомню, что главная профилактическая мера — максимальное разобщение детей и минимизация контактов, чтобы исключить возможность заражения. Не всегда есть возможность открыть дежурную группу именно в том дошкольном учреждении, которое ребенок посещает постоянно, к тому же в ее состав могут входить дети разных возрастов, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.
В дежурные группы принимают только детей, у которых оба родителя трудятся на предприятиях из списка 55 крупнейших в регионе, начавших работать с понедельника. Классические группы будут закрыты, пока объявлены меры против распространения коронавирусной инфекции.
По этим номерам можно узнать о дежурных группах в детских садах, а также о дистанционном обучении школьников:
- Ярославль — (4852) 40-51-00, 40-51-43, 40-51-42;
- Рыбинск — 8 (4855) 22-23-30, 28-23-82;
- Рыбинский район — 8 (4855) 22-20-07;
- городской округ Переславль-Залесский — 8 (48535) 3-25-05;
- Ростов — 8 (48536) 7-90-60;
- Ярославский район — (4852) 73-29-19;
- Брейтово — 8 (48545) 2-13-48, 2-19-87;
- Мышкин — 8 (48544) 2-12-87;
- Борисоглебский район — 8 (48539) 2-12-68;
- Данилов — 8 (48538) 5-19-45;
- Углич — 8 (48532) 5-02-45;
- Некоуз — 8 (48547) 2-14-35;
- Пошехонье — 8 (48546) 2-20-66;
- Некрасовский район — 8 (48531) 4-16-36;
- Первомайский район — 8 (48549) 2-13-73;
- Большое Село — 8 915 990-11-85;
- Гаврилов-Ям — 8 (48534) 2-40-51, 2-42-72;
- Любим — 8 (48543) 2-15-52;
- Тутаев — 8 (48533) 2-61-60.