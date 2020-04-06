С 6 апреля в Ярославской области вновь заработали детские сады, но не все. В дошкольных учреждениях открыли дежурные группы, куда сегодня отдали 744 детишек со всей области.

— Возможно, в дальнейшем ситуация будет меняться — сейчас семьи оценивают возможности оставить ребенка дома и риски нахождения в детском саду. Напомню, что главная профилактическая мера — максимальное разобщение детей и минимизация контактов, чтобы исключить возможность заражения. Не всегда есть возможность открыть дежурную группу именно в том дошкольном учреждении, которое ребенок посещает постоянно, к тому же в ее состав могут входить дети разных возрастов, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.