На работу с 6 апреля смогут выйти сотрудники фарм- и медкомпаний, сельхозпредприятия, занимающиеся посевной, дорожные и строительные фирмы, выполняющие объекты нацпроектов, ряд государственных учреждений, в том числе те, кто занимается поддержкой малого и среднего бизнеса, МФЦ и центры занятости, которые будут работать только по предварительной записи.



— Особо подчеркну, что это своего рода «первый пакет» мер, направленных на сохранение экономики региона, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Очень важно понять — насколько безболезненно с эпидемиологической точки зрения пройдет возобновление работы. Если опыт окажется успешным, мы непременно будем расширять категории отраслей и предприятий, начинающих работу. Потому тем, кто остается в нерабочем режиме, просьба отнестись с пониманием, а тем, кто приступает к работе, — осознать полноту ответственности за здоровье людей, за недопущение распространения вируса.