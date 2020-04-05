Кто-то даже поддержал развитие ситуации, если в городе начнут навсегда закрываться маленькие заведения.

— А я не против. если в Ярославле не будет шаурмы на каждом углу, не будет полупустых салонов красоты, не будет ремонтников без образования. Мне вы не нужны. Мне вас жаль. Вы так и не нашли себя в профессии. У вас не будет пенсии. Ну баксы вы купили. Вы не хотели работать в школах и больницах. Да, вообще, не работаете больше 4 часов в день. Мне вас не жаль. Вы проиграли. Мелкие-мелкие предприниматели, не желающие работать по-настоящему. Люди без профессии. Да если вы исчезните, никто этого и не заметит. Люди купят хлеб не в пекарне, а до магазина пройдут. Простите, всем удачи, — написал анонимный пользователь под ником Врач.

И похожих мыслей немало.

— Все эти маленькие бизнесы не платят ни налогов, ни белых зарплат. За что вас жалеть! — написал Дима Ежов.

— Деньги важнее жизни. Печально! — сокрушается Евгения Крутова.



— А почему бы бизнесменам не сделать как западе? Например, помочь больницам, аптекам и пожилым людям продуктами, масками и антисептиками? Не говорю уж об ИВЛ. Сколько слышу о том, что многие помогают за границей, а наши только и ноют, мол бизнес не идёт во время пандемии. Если уж и вы заболеете, то он вам точно не понадобится. Я всё, конечно, понимаю, все мы люди: одни боятся каждый день от голода умирать, а другие боятся во время лишь временных трудностей, — написала Оля Коржавина.