Бизнесмен из Ярославля Александр Кукин написал большое письмо-обращение ко всем, кто считает, что бизнес наживается во времена всеобщего карантина из-за коронавирусной инфекции. По указу Правительства России и губернатора Ярославской области с 30 марта должны были закрыться кафе и рестораны, детские игровые центры, кинотеатры и ещё целый список мест. Но это сделали не все: кто-то продолжает тихонько работать. Александр Кукин говорит о том, что это происходит не ради наживы, а лишь для того, чтобы выжить.
Этот пост и много букв — реакция на ленту Facebook, полную возмущением (справедливым) о бизнесах, которые работают в городах вопреки запретам в эти дни и, видимо, будут работать в дни карантина или «каникул». Это не крик «спекулянта», который теряет бизнес, — мой бизнес толще конкурентов и протянет намного дольше. Я сам выполняю все распоряжения властей. Приказали закрыться, я закрылся. Не приказали — я работаю. Расскажу лучше, как чувствует себя сейчас мелкий и средний бизнес в городах России. И почему он такой несознательный.
«Сегодня умрешь ты, а я, может быть, завтра» — эта фронтовая фраза, которая позволяет не сойти с ума человеку в обстоятельствах, где нет однозначно правых и виноватых. А все хотят выжить. А вы не хотите? Я давно стригусь у одного парикмахера: он арендует кабинет и оборудование в салоне красоты, который должны быть закрыт с понедельника. И вот на днях он звонит мне и просит прийти подстричься раньше срока: у него не стало клиентов, падение более 80%, и его сбережения подойдут к концу примерно недели через три. Когда я могу прийти к нему?
— Пожалуйста, на следующей неделе.
— Да, я нарушаю карантин.
— Но мне к маю будет нечего жрать... Так как, придете? Я вам скидочку дам.
В голосе — страх за будущее и надежда на меня. Если я приду, ему будет что есть на целый день больше. Вы готовы осудить человека, который от страха идет работать в карантин, чтобы не умереть с голода в апреле? В Великобритании каждому человеку, который остался из-за карантина без работы (без разницы, где он работал), государство будет платить 800 фунтов в месяц. В Америке — 1,2 тыс. долларов. А у нас выгоняют людей на недельные «каникулы», и зарплату обязана им платить не ядерная сверхдержава, а владелец автомойки на Перекопе (падение числа клиентов в марте — более 30%). У него кредит в 12%, и он раз в год гоняет в Крым по горящей путевке.
Уважаемые читатели, я правильно понял, что вы готовы разорвать этого проклятого барыгу, работающего в дни карантина? Этот барыга знает, что ему никто не поможет выжить, и он должен работать сегодня и всю следующую неделю до последнего клиента. Иначе через 3 месяца его семью из квартиры выгонят коллекторы. А в это время мы запускаем ракеты в Сирии, летаем военными самолетами в Венесуэлу, наводим порядок в Африке, мешаем творить мерзости США по всему земному шару. Говорите, нет в нашей стране денег, чтобы раздать людям и поддержать спрос? Платить за все должен владелец автошколы, арендующий офис в спальном районе? Что сделало государство, чтобы спасти этих людей?
Мишустин пообещал прислать прокуроров к тем, кто сейчас увольняет сотрудников. Уважаемые начальники, может, вы попробуете сделать хоть что-то, кроме запугивания? Хотя зачем вам? Ведь наши налоги — это оброк. Белый господин ничего не должен проклятым туземцам. Задача белого господина — обеспечить тишину на вверенной территории и регулярную ренту с туземцев. Поэтому ждать помощи нечего. В рамках борьбы с коронавирусом ввели налог на вклады, который будут собирать по итогам 2021 года. Где тут помощь мелкому предпринимательству здесь и сейчас? Немного увеличилась рента с туземцев. По телевизору Гарант заявил, что бизнесу дадут кредиты под 0%. Многим коммерсантам сейчас нечем платить зарплату. Попробуйте получить этот кредит — откажут. Вам в банке скажут, что нет разъяснения от головного офиса. А в головном офисе скажут, что ждут разъяснений от правительства. Обещают к 15 мая все документы собрать. Алло, ребята, вы чего делали последние 2 месяца, когда всем было ясно, что стране грозит эпидемия?
На прошлой неделе увидел новость, как ярославские депутаты обсуждают проект создания макета «Катюши» для парада 9 мая, а губернатор в хоккей играет. Really? Я вас хочу разочаровать: владелец ларька с шаурмой к 9 мая встанет не в «Бессмертный полк», а в очередь на банкротство и купит ружье. А вот по-честному, господа бизнесмены-спекулянты-жулики, вы верите, что вам эти «кредиты под 0%» достанутся? В Ярославской области вообще красота — в рамках борьбы с кризисом выделили очередные миллионы на поддержку бизнеса. И тут же отдали в распоряжение чиновникам, которые уже много лет ответственны за развитие бизнеса. Вы видели хоть один бизнес, который создали наши власти? Ну кроме транзита денег. Подскажите, может, я не знаю. Ах да, спасибо партии и правительству в заботе о мелком бизнесе. Они пообещали со своими проверками не приезжать к нам до 1 мая. В Великобритании ввели мораторий на арендную плату для бизнеса на 3 месяца. Причем даже если вы арендуете помещения у частного владельца. Только одно такое решение в России спасет от безработицы миллионы мелких пекарей, продавцов игрушек и старушек, которые на старости лет решили подрабатывать клинингом. Почему эти меры не вводятся? Потому что во всех городах все центральные улицы офисных зданий принадлежат друзьям наших бывших и нынешних руководителей. И им очень нужны деньги. Правда, их талантов хватило только чтобы отжать здания и сдавать в аренду. Делиться с кем надо и жить в Италии на остаток. Ну как таких можно лишить дохода? «У нас нет прав», — скажут власти. Ага, а у англичан есть. И как отжимать бизнес: у вас есть и права, и возможности, и желание.
Я звонил одному такому держателю недвижимости, просил каникулы по арендной плате на апрель. Сам лендлорд сидит на карантине на берегу Лигурийского моря. Он ушел советоваться «со старшими партнерами в России». Старшие партнеры сказали, что «в России кризиса нет» — плати всё и вовремя, проклятый коммерсант. Я выживу. Но мои соседи в офисном центре умрут к маю. Еще в 2019 году лендлорды «со старшими партнерами» играли в казино, а «бессовестные коммерсанты, наживающиеся сейчас на кризисе», играли в лото на даче. Я слышу, как западные миллиардеры жертвуют деньги на борьбу с эпидемией. Но я не слышал, чтобы Тимченко купил маски людям, Ротенберг — аппараты ИВЛ для больниц. Они точно не разорятся от недели и месяца каникул.
А вы, уважаемые читатели, осуждаете владельца кофейни, который от страха выходит на работу и принимает решение, которое на войне единственно верное? «Сегодня умрешь ты, а я, может быть, завтра». Многие из вас работают в государственных или окологосударственных конторах. Ваши хозяева платят вам зарплату из налогов, которые заплатила училка-репетитор, продавшая квартиру и открывшая свою школу, или доктор, который открыл свой стоматологический кабинет. Вы живете на их деньги и осуждаете их за то, что они пытаются не умереть в течение ближайших недель? Они работают в эти дни не для того, чтобы купить дом на озере Комо, а чтобы оплатить детсад ребенку и кредит за машину. Да, это жестокое решение: «сегодня умрешь ты, а завтра я». Вы готовы поступать иначе на их месте?
Мелкий бизнес в России — это оркестр, который пытается играть на тонущем «Титанике». А на капитанском мостике корабля — смешные люди, которые просто держат непослушный штурвал. Но они уже тоже зажмурились от страха. Владелец кафе, стоящий сам за стойкой на улице Кирова по 12 часов. Парикмахер, который просит прийти к нему подстричься раньше срока. Милая армянка — хозяйка ларька на рынке в Крестах, которую в 2018 году заставили за свой счет ставить ларек по «новой» форме, а в 2019 выгнали вместе с рынком, потому что участок земли понадобился очередному партийному деятелю, мечтающему стать «старшим партнером в России» и жить в Лигурии. Эти люди попытались вырваться из гарантированой нищеты госслужбы. Они рискнули всем, что у них было. Ради мечты. Они проиграли. Эти люди пока еще лечат вас, учат вас, кормят вас. Эти люди уверены, что умрут в течение пары ближайших месяцев. Совсем одни. Без помощи и поддержки, под радостные крики получателей государственных пайков. Вы, правда, хотите дать умирающим парочку правильных советов про нормы поведения? Эти люди сейчас — музыканты оркестра на нашем «Титанике». Они уже на палубе играют свою последнюю мелодию — церковный гимн «Ближе, Господь, к тебе». Дайте им умереть с гордостью за то, что они делали для вас. И тогда они пойдут на дно с высоко поднятыми флагами, паля из всех орудий.
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