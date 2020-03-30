— Пожалуйста, на следующей неделе.

— Да, я нарушаю карантин.

— Но мне к маю будет нечего жрать... Так как, придете? Я вам скидочку дам.

В голосе — страх за будущее и надежда на меня. Если я приду, ему будет что есть на целый день больше. Вы готовы осудить человека, который от страха идет работать в карантин, чтобы не умереть с голода в апреле? В Великобритании каждому человеку, который остался из-за карантина без работы (без разницы, где он работал), государство будет платить 800 фунтов в месяц. В Америке — 1,2 тыс. долларов. А у нас выгоняют людей на недельные «каникулы», и зарплату обязана им платить не ядерная сверхдержава, а владелец автомойки на Перекопе (падение числа клиентов в марте — более 30%). У него кредит в 12%, и он раз в год гоняет в Крым по горящей путевке.

Уважаемые читатели, я правильно понял, что вы готовы разорвать этого проклятого барыгу, работающего в дни карантина? Этот барыга знает, что ему никто не поможет выжить, и он должен работать сегодня и всю следующую неделю до последнего клиента. Иначе через 3 месяца его семью из квартиры выгонят коллекторы. А в это время мы запускаем ракеты в Сирии, летаем военными самолетами в Венесуэлу, наводим порядок в Африке, мешаем творить мерзости США по всему земному шару. Говорите, нет в нашей стране денег, чтобы раздать людям и поддержать спрос? Платить за все должен владелец автошколы, арендующий офис в спальном районе? Что сделало государство, чтобы спасти этих людей?