В ярославском трамвае пассажиры поскандалили с группой подростков. На остановке «Ярославский моторный завод» в трамвай № 7 зашли несколько школьников, пассажиры заметили, что их поведение было несколько неадекватным.



— Малолетки были в алкогольном опьянении, — рассказала пассажирка трамвая Вероника Филатова. — Им было не больше 13 лет. Одному лет 9 на вид, но он вёл себя намного неадекватнее приятелей — подходил почти ко всем пассажирам и невнятно пытался что-то сказать. Ещё один из них был в таком состоянии, что не мог даже сидеть и спал на коленях другой девушки из их компании.

