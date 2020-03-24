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Школьники нахамили кондуктору и приставали к пассажирам

Школьники нахамили кондуктору и приставали к пассажирам

В ярославском трамвае пассажиры поскандалили с группой подростков. На остановке «Ярославский моторный завод» в трамвай № 7 зашли несколько школьников, пассажиры заметили, что их поведение было несколько неадекватным.

— Малолетки были в алкогольном опьянении, — рассказала пассажирка трамвая Вероника Филатова. — Им было не больше 13 лет. Одному лет 9 на вид, но он вёл себя намного неадекватнее приятелей — подходил почти ко всем пассажирам и невнятно пытался что-то сказать. Ещё один из них был в таком состоянии, что не мог даже сидеть и спал на коленях другой девушки из их компании.

За проезд подростки не заплатили.

— Ещё и кондуктору нахамили, — говорит пассажирка.

На кадрах видно и отчётливо слышно, как школьник матерился на весь трамвай. Кондуктору пришлось практически выгонять подростков из салона.

Вышла компания через пару остановок.

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