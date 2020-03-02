«Борщ не сварен, а вам уже невкусно»: владелец пристройки к сталинке рассказал, какой она будет

Эта стройка началась в прошлом году и тут же привлекла внимание: к большой сталинке на улице Победы в Ярославле достраивали странный короб. Оказалось, современную пристройку, которая закрывает собой большую часть здания.
— Это же полный зашквар, — так подписал свои фотографии читатель 76.RU и прислал в редакцию увиденное.
Возмущаются и градозащитники.
— Очень жаль, что историческое здание, украшавшее начало улицы Победы, превращается в жилой дом-монстр со встроенно-пристроенными помещениями частной клиники, — высказывалась общественница Елена Богданова.
Мы позвонили владельцу клиники — депутату облдумы Юрию Филимендикову, и он рассказал о пристройке.
— Ещё борщ не сварен, а вы уже говорите, что невкусно. Это только основной каркас, дайте достроить. Проект везде согласован, он лежит в администрации города, в департаменте градостроительства, — рассказал Юрий Филимендиков, депутат Ярославской областной думы, владелец частной клиники, расположенной в этом здании. — Я заказал около 100 растений, будут высажены вокруг, мы сделаем тротуар с подогревом и новую ливнёвку — у здания всегда будет чисто и сухо. Дайте сделать то, что написано в проекте, а дальше можно обсуждать, что изменить. Я готов сделать красиво, чтобы народ успокоился и был доволен.
Закончить строительство депутат планирует в апреле.
Также мы заглянули в кадастровую карту, где действительно это здание и участок обозначены с возможностью пристройки
— Многоквартирные дома (5-8 надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием и не оказывающего негативного воздействия на окружающую среду; амбулаторно-поликлинические учреждения (поликлиники для детей и взрослых общего профиля, стоматологические поликлиники и кабинеты, консультативные и диагностические центры без стационара), — значится в кадастровой карте.