«Борщ не сварен, а вам уже невкусно»: владелец пристройки к сталинке рассказал, какой она будет

Эта стройка началась в прошлом году и тут же привлекла внимание: к большой сталинке на улице Победы в Ярославле достраивали странный короб. Оказалось, современную пристройку, которая закрывает собой большую часть здания.

— Это же полный зашквар, — так подписал свои фотографии читатель 76.RU и прислал в редакцию увиденное.



Возмущаются и градозащитники.

— Очень жаль, что историческое здание, украшавшее начало улицы Победы, превращается в жилой дом-монстр со встроенно-пристроенными помещениями частной клиники, — высказывалась общественница Елена Богданова.