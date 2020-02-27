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Город

В центре Ярославля размежуют «золотой квадрат»: кому и зачем нужен этот кусок земли

Перекроить хотят участок внутри двора

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Так выглядит участок на спутниковых снимках

Так выглядит участок на спутниковых снимках

Мэрия Ярославля дала разрешение на межевание земли в самом центре Ярославля — на участке, ограниченном улицами Кирова, Первомайской, Депутатской и Депутатским переулком. Специалисты по недвижимости называют это место «золотым квадратом», так как здесь самые высокие цены на недвижимость в городе. Часто межевание территории является первым шагом в подготовке к застройке. Тем более что земля здесь кажется очень лакомым кусочком. Однако инициатор проведения работ говорит, что у него совершенно другие цели.

— Я являюсь собственником одного из помещений в этом дворе. Мэрия вышла к нам, собственникам, с предложением провести здесь за наш счет благоустройство, — пояснил подавший документы на межевание один из собственников помещений — ярославский предприниматель Валентин Исаев. 

Дворы в центре Ярославля действительно жуткие. Им наша Саша Савельева посвящает отдельные фоторепортажи. А мэр Ярославля Владимир Волков, прогулявшись по таким дворам, увидел «иное».

— При этом во дворе есть территория, которая не принадлежит ни одному из собственников — за нее отвечает мэрия. Несколько лет назад эта территория была отдана в аренду одному из предпринимателей, который хотел построить на ней торговый центр, — объяснил Исаев. — Но идею не удалось воплотить, так как вокруг все дома — памятники, под ногами культурный слой — разрешение на застройку получить нереально. В итоге предприниматель отказался от аренды. А сам участок из-за невозможности на нем что-то построить оказался не востребован. Ни продать, ни сдать в аренду его мэрия не может. Сейчас этот и другие такие же бесхозные участки планируют разделить между собственниками помещений в этом дворе — чтобы здесь тоже было выполнено благоустройство, и в дальнейшем они поддерживались в чистоте и в порядке. Участки раздадут не безвозмездно, их еще придется выкупить, 

Предполагается, что здесь положат новое покрытие — асфальт и плитку, обустроят парковочные места и зеленые зоны. Но проект благоустройства еще проходит согласования.

История этого двора уже будоражила соцсети — здесь в сентябре обнаружили старинные вещи в земле. Нашли их, когда ровняли землю во дворе. Тогда тоже говорилось, что место готовится под благоустройство.

По данным же публичной кадастровой карты, внутри двора есть несколько участков со следующим разрешённым использованием: «для размещения культурно-бытовых зданий» (по документу — строительство здания торгово-культурного центра с инженерными коммуникациями).

Эскиз благоустройства двора в «золотом квадрате»

Эскиз благоустройства двора в «золотом квадрате»

То же в виде плана-схемы

То же в виде плана-схемы

Напомним, в начале февраля горожан взволновало известие о межевании площади Волкова. Многие подумали, что это первый шаг к застройке. В мэрии Ярославля предположили иное. Маленький кусочек площади заходит на территорию, которую арендует компания «Спектр-Холдинг». В мэрии предполагают, что она хочет перечертить границы площади так, чтобы было удобнее пользоваться своим арендованным участком.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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27 фев 2020 в 21:31

Родственник ростовщика что то задумал.

Северянин
27 фев 2020 в 21:24

Выгородят забором свою территорию - вот и все благоустройство.

ваш господин
27 фев 2020 в 20:36

землю - крестьянам , фабрики - рабочим . и смотри , не перепутай 😁