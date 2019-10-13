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Ну и дыра!
Фоторепортаж

Даже не верится, что это центр города: изучаем неприглядную изнанку Ярославля

Улицы, которые выглядят так, будто они в заброшенной деревне

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Проспект Ленина, напротив дома 17а

Проспект Ленина, напротив дома 17а

Никогда ещё от нашей рубрики «Ну и дыра» не веяло такой безысходностью. Мы просто погуляли по центру города. Да-да, по центру. Но не по тому, который видят туристы. В сегодняшнем материале — изнанка центральных заброшенных улиц Ярославля. Как будто забытых людьми. Здесь где-то отвалилась штукатурка, а где-то и полностью почти сгнили строения.

Итак, гуляем и тяжко вздыхаем.

Улица Советская, 63а

Улица Советская, 63а

Улица Советская, 65а

Улица Советская, 65а

Улица Советская, 65

Улица Советская, 65

Проспект Ленина, 21

Проспект Ленина, 21

Проспект Октября, 32

Проспект Октября, 32

Проспект Октября, 29

Проспект Октября, 29

Улица Республиканская, 42

Улица Республиканская, 42

Улица Некрасова, 18

Улица Некрасова, 18

Улица Кооперативная

Улица Кооперативная

Во дворе дома 3а на улице Пушкина

Во дворе дома 3а на улице Пушкина

Улица Собинова, 34б

Улица Собинова, 34б

Улица Собинова, 34а

Улица Собинова, 34а

Улица Комсомольская, 20б

Улица Комсомольская, 20б

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    КОММЕНТАРИИ (23)

    ВИКТОРИЯ
    13 окт 2019 в 11:06

    власти не заинтересованы что бы город процветал и был чистым и красивым!

    Гость
    13 окт 2019 в 10:50

    Годы застоя и в экономике и политике берут свое.

    гость
    13 окт 2019 в 10:29

    Ну это же не Толгский монастырь...