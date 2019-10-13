Даже не верится, что это центр города: изучаем неприглядную изнанку Ярославля

Никогда ещё от нашей рубрики «Ну и дыра» не веяло такой безысходностью. Мы просто погуляли по центру города. Да-да, по центру. Но не по тому, который видят туристы. В сегодняшнем материале — изнанка центральных заброшенных улиц Ярославля. Как будто забытых людьми. Здесь где-то отвалилась штукатурка, а где-то и полностью почти сгнили строения.

Итак, гуляем и тяжко вздыхаем.