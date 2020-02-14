Арендатор земли под «Волков-плаза» хочет заняться площадью Волкова: прогнозируют застройку

Пока площадь Волкова в безопасности от застройки Фото: Александра Савельева

Информация о том, что мэрия Ярославля разрешила размежевать площадь Волкова некой частной фирме, взбудоражила ярославцев и защитников городской архитектуры. Нередко работы по межеванию (установлению границ территорий) считают первым шагом к застройке. Тем более на площадь уже существует минимум три крупных проекта. В мэрии Ярославля 14 февраля собрали совещание градостроительного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия, чтобы объяснить, что это значит. Но получилось с трудом.

— В ноябре 2019 года юрлицо обратилось с предложением межевания. Мэрия не имеет права в этом отказать. Это определение местоположения границ, изменение красных линий, где не предполагается размещение капитального строительства. Территория для межевания расположена в границах улицы Свободы, Собинова, Первомайской, включая площадь Волкова, которая находится в зоне транспортной инфраструктуры, а также рекреационной, — докладывала специалист департамента архитектуры мэрии Ярославля Ольга Сизова. Но присутствующие не поняли целей межевания: зачем на площади Волкова устанавливать новые границы? — Проект межевания взяло на разработку частное лицо — компания-арендатор участка площади. Через время он придёт и покажет, каким образом предлагает делить данный участок. Я подозреваю, что арендатор определит границы участка, за который он платит аренду, — попытался разъяснить главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов. Сейчас граница площади Волкова выглядит так.



Этот участок хочет размежевать (разделить на участки) арендатор земли под «Волков-плаза» Фото: Анна Ёлкина

Маленький кусочек площади заходит на территорию, которую арендует компания «Спектр-Холдинг». В мэрии предполагают, что она хочет перечертить границы площади так, чтобы было удобнее пользоваться своим арендованным участком.