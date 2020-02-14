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Арендатор земли под «Волков-плаза» хочет заняться площадью Волкова: прогнозируют застройку

В мэрии Ярославля объяснили, что происходит вокруг этого места сейчас

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Пока площадь Волкова в безопасности от застройки&nbsp;

Пока площадь Волкова в безопасности от застройки 

Информация о том, что мэрия Ярославля разрешила размежевать площадь Волкова некой частной фирме, взбудоражила ярославцев и защитников городской архитектуры. Нередко работы по межеванию (установлению границ территорий) считают первым шагом к застройке. Тем более на площадь уже существует минимум три крупных проекта

В мэрии Ярославля 14 февраля собрали совещание градостроительного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия, чтобы объяснить, что это значит. Но получилось с трудом. 

— В ноябре 2019 года юрлицо обратилось с предложением межевания. Мэрия не имеет права в этом отказать. Это определение местоположения границ, изменение красных линий, где не предполагается размещение капитального строительства. Территория для межевания расположена в границах улицы Свободы, Собинова, Первомайской, включая площадь Волкова, которая находится в зоне транспортной инфраструктуры, а также рекреационной, — докладывала специалист департамента архитектуры мэрии Ярославля Ольга Сизова. 

Но присутствующие не поняли целей межевания: зачем на площади Волкова устанавливать новые границы? 

— Проект межевания взяло на разработку частное лицо — компания-арендатор участка площади. Через время он придёт и покажет, каким образом предлагает делить данный участок. Я подозреваю, что арендатор определит границы участка, за который он платит аренду, — попытался разъяснить главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов. 

Сейчас граница площади Волкова выглядит так. 

Этот участок хочет размежевать (разделить на участки) арендатор земли под «Волков-плаза»

Этот участок хочет размежевать (разделить на участки) арендатор земли под «Волков-плаза»

Маленький кусочек площади заходит на территорию, которую арендует компания «Спектр-Холдинг». В мэрии предполагают, что она хочет перечертить границы площади так, чтобы было удобнее пользоваться своим арендованным участком. 

— После проекта межевания, это лишь предположение, скверу отойдёт участок сквера, дороге — дорога, арендатору — его участок арендованный, — разъяснял главный архитектор Артём Цымбалов. — Но лишний раз напомнить — не лишний: это всё не отменяет запрет на строительство на площади. У нас есть документ, который не позволяет капитальное строительство здесь. 

На совещании присутствовала заместитель директора областного департамента охраны объектов культурного наследия Наталья Грушевская. А это значит, что теперь областные чиновники в курсе дел вокруг центральной площади Ярославля. 

— Участие в межевании не совсем наша компетенция, но мы благодарны, что вы посвятили нас в это. Но для того, чтобы тут что-то построить, нужно провести громадную работу в части проведения документации, — заметила Наталья Грушевская.

Как итог можно сказать, что сейчас по-прежнему действуют запреты на строительство на площади, но есть заинтересованное лицо в том, чтобы границы площади изменились. 

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площадь ВолковамежеваниеЮНЕСКО
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КОММЕНТАРИИ (6)

гостья
14 фев 2020 в 18:30

Стала бы мэром - поставила бы вопрос о сносе Волков-плаза

Гость
14 фев 2020 в 18:25

Одни Волковы вокруг . Правда один Волков театр открыл город прославил а другой закрыл Тутаевское шоссе и город закрепил

Гость
14 фев 2020 в 18:00

Якушев из-за доброты душевной платит за кусок площади Волкова?