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Город

Мэр Ярославля зашел в подворотню и увидел «иное»: фото

Владимир Волков посмотрел изнанку города

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Волков увидел разрушенные дворы

Фото: Владимир Волков / Vk.com

Мэр Ярославля Владимир Волков решил посмотреть неприглядную сторону города. И пошёл по городским подворотням. Увиденное не очень-то понравилось.

— Чего только не найдёшь в закоулках Ярославля. Красивый город изнутри предстаёт совершенно иным. Будем наводить порядок, — решил Волков.

Таких жутких подворотен в Ярославле много. Причём не только на окраинах. В нашей рубрике «Ну и дыра!» фотограф 76.RU Саша Савельева нашла такой запущенный двор, что даже не верится, что он в самом центре города. 

Такая красота в центре города

Фото: Владимир Волков / Vk.com

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КОММЕНТАРИИ (7)

Гости
16 июн 2019 в 13:01

Главное пудрить стаду мозги, это вся политика ведра.

Mel
16 июн 2019 в 12:10

Он, наверное, думал, что все само убирается, ремонтируется, благоустраивается, - "по щучьему велению, по моему хотению..." ожидал, что у населения бочка бездонная средств на содержание домов, и на порше хватит для начальников управляек...

тырпыр
16 июн 2019 в 13:16

он еще собачьих кладбищ не видал!кто идет тот всегда найдет.