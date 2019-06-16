Мэр Ярославля зашел в подворотню и увидел «иное»: фото

Мэр Ярославля Владимир Волков решил посмотреть неприглядную сторону города. И пошёл по городским подворотням. Увиденное не очень-то понравилось.

— Чего только не найдёшь в закоулках Ярославля. Красивый город изнутри предстаёт совершенно иным. Будем наводить порядок, — решил Волков.



Таких жутких подворотен в Ярославле много. Причём не только на окраинах. В нашей рубрике «Ну и дыра!» фотограф 76.RU Саша Савельева нашла такой запущенный двор, что даже не верится, что он в самом центре города.