Мэр Ярославля зашел в подворотню и увидел «иное»: фото

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Владимир Волков посмотрел изнанку города
Волков увидел разрушенные дворы
Фото: Владимир Волков / Vk.com
Мэр Ярославля Владимир Волков решил посмотреть неприглядную сторону города. И пошёл по городским подворотням. Увиденное не очень-то понравилось.
— Чего только не найдёшь в закоулках Ярославля. Красивый город изнутри предстаёт совершенно иным. Будем наводить порядок, — решил Волков.
Таких жутких подворотен в Ярославле много. Причём не только на окраинах. В нашей рубрике «Ну и дыра!» фотограф 76.RU Саша Савельева нашла такой запущенный двор, что даже не верится, что он в самом центре города.
Поделиться
Главное пудрить стаду мозги, это вся политика ведра.
Он, наверное, думал, что все само убирается, ремонтируется, благоустраивается, - "по щучьему велению, по моему хотению..." ожидал, что у населения бочка бездонная средств на содержание домов, и на порше хватит для начальников управляек...
он еще собачьих кладбищ не видал!кто идет тот всегда найдет.