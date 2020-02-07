Шаг к застройке? Мэрия разрешила размежевать площадь Волкова

В Ярославле размежуют площадь Волкова. Постановление об этом 6 февраля подписала первый заместитель мэра города Алла Кибец. Документ размещен на сайте мэрии. В нем говорится, что проект будет подготовлен по предложению компании «Спектр-Холдинг». План межевания захватывает участок, с круглой клумбой у театра, зеленой зоной у Знаменской башни, торгово-офисным центром в начале улицы Свободы (бывшая гостиница «Ярославль») с Власьевским сквером.



Это может означать, что площадь Волкова готовят к застройке. В конце прошлого года правительство Ярославской области представило концепцию реконструкции этой территории в Москве. На макете у Знаменской башни со стороны Волковского театра спроектировано новое здание.

