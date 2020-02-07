Шаг к застройке? Мэрия разрешила размежевать площадь Волкова

В Ярославле размежуют площадь Волкова. Постановление об этом 6 февраля подписала первый заместитель мэра города Алла Кибец. Документ размещен на сайте мэрии. В нем говорится, что проект будет подготовлен по предложению компании «Спектр-Холдинг». План межевания захватывает участок, с круглой клумбой у театра, зеленой зоной у Знаменской башни, торгово-офисным центром в начале улицы Свободы (бывшая гостиница «Ярославль») с Власьевским сквером.
Это может означать, что площадь Волкова готовят к застройке. В конце прошлого года правительство Ярославской области представило концепцию реконструкции этой территории в Москве. На макете у Знаменской башни со стороны Волковского театра спроектировано новое здание.
— В настоящее время на площади Волкова строить невозможно, так как здесь действует режим «исторического центра Ярославля», ограничивающий застройку. Речь идёт о восстановлении здания гостиницы Кокуева, которая до 1980-го находилась у Знаменской башни. На крыше гостиницы могла бы быть прогулочная зона. А на крышу башни добавили бы конус, — пояснял тогда заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.
Впрочем, идея застроить площадь Волкова появилась больше 10 лет назад накануне 1000-летнего юбилея Ярославля. Тогда под площадью должен был появиться подземный торговый, культурный, деловой центр. Идея была согласована с Минкультом и ЮНЕСКО.