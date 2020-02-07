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Шаг к застройке? Мэрия разрешила размежевать площадь Волкова

Постановление об этом подписала первый заместитель главы Ярославля Алла Кибец

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Облик площади Волкова в Ярославле может измениться в обозримом будущем

Облик площади Волкова в Ярославле может измениться в обозримом будущем

В Ярославле размежуют площадь Волкова. Постановление об этом 6 февраля подписала первый заместитель мэра города Алла Кибец. Документ размещен на сайте мэрии. В нем говорится, что проект будет подготовлен по предложению компании «Спектр-Холдинг». План межевания захватывает участок, с круглой клумбой у театра, зеленой зоной у Знаменской башни, торгово-офисным центром в начале улицы Свободы (бывшая гостиница «Ярославль») с Власьевским сквером.

Это может означать, что площадь Волкова готовят к застройке. В конце прошлого года правительство Ярославской области представило концепцию реконструкции этой территории в Москве. На макете у Знаменской башни со стороны Волковского театра спроектировано новое здание.

— В настоящее время на площади Волкова строить невозможно, так как здесь действует режим «исторического центра Ярославля», ограничивающий застройку. Речь идёт о восстановлении здания гостиницы Кокуева, которая до 1980-го находилась у Знаменской башни. На крыше гостиницы могла бы быть прогулочная зона. А на крышу башни добавили бы конус, — пояснял тогда заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Проект реконструкции площади Волкова в Ярославле

Проект реконструкции площади Волкова в Ярославле

Впрочем, идея застроить площадь Волкова появилась больше 10 лет назад накануне 1000-летнего юбилея Ярославля. Тогда под площадью должен был появиться подземный торговый, культурный, деловой центр. Идея была согласована с Минкультом и ЮНЕСКО.

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    площадь ВолковазастройкамэрияАлла КибецСпектр
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    КОММЕНТАРИИ (63)

    Гость
    7 фев 2020 в 08:54

    "В нем говорится, что проект будет подготовлен по предложению компании «Спектр-Холдинг»."
    Это же фирма Якова Якушева, который уже построил "Горку" на Первомайском бульваре, и здесь построит, ему на город плевать.

    Марокканский Еното-Вомбат
    7 фев 2020 в 07:12

    Зачем? На что туристы-то будет смотреть? А жители города? На старенький Кремль и новомодные ТЦ, которые есть в каждом городе? Зачем поганить один из самых известных символов города?

    гость
    7 фев 2020 в 07:10

    Кибец под суд и вон из города!!!