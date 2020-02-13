Счётная палата проверит, как ярославское правительство тратило деньги на благоустройство

В Ярославской области пройдут проверки работы подконтрольных правительству департаментов. О них заявила Счётная палата РФ, включив в перечень мероприятий на 2020 год.
В частности, проверять будут работу департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, администрацию Большесельского муниципального района, управление ЖКХ, транспорта и связи Рыбинского муниципального района, центр управления жилищно-коммунальным комплексом Тутаевского муниципального района.
Все они были задействованы в работе над федеральной программой Минстроя по благоустройству малых городов. В Ярославской области сразу несколько городов выиграли гранты: Переславль-Залесский, Ростов Великий, Мышкин, Тутаев.
В документе Счётной палаты РФ также говорится:
— Провести анализ результативности использования средств федерального бюджета, выделенных в 2018–2019 годах на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в:
• Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
• правительстве Ярославской области;
• департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Ответственной за проверку назначена счётная палата Ярославской области.
По этой программе, например, благоустраивали Соборную площадь в Ростове Великом, где затянули сроки. Из-за этого случился казус: цветы на площади высаживали в ноябре, когда на улице было -3 градуса. А в Переславле-Залесском больше чем за 70 миллионов рублей благоустраивали Народную площадь. Но и здесь реальность отличается от первоначальных идей по эскизам.