Счётная палата проверит, как ярославское правительство тратило деньги на благоустройство

Так на деньги Минстроя благоустроили площадь и парк в Переславле-Залесском

В Ярославской области пройдут проверки работы подконтрольных правительству департаментов. О них заявила Счётная палата РФ, включив в перечень мероприятий на 2020 год.

В частности, проверять будут работу департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, администрацию Большесельского муниципального района, управление ЖКХ, транспорта и связи Рыбинского муниципального района, центр управления жилищно-коммунальным комплексом Тутаевского муниципального района.

Все они были задействованы в работе над федеральной программой Минстроя по благоустройству малых городов. В Ярославской области сразу несколько городов выиграли гранты: Переславль-Залесский, Ростов Великий, Мышкин, Тутаев.