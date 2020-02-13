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Счётная палата проверит, как ярославское правительство тратило деньги на благоустройство

Речь идёт о федеральных проектах Минстроя

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Так на деньги Минстроя благоустроили площадь и парк в Переславле-Залесском&nbsp;<br><br>

Так на деньги Минстроя благоустроили площадь и парк в Переславле-Залесском 

В Ярославской области пройдут проверки работы подконтрольных правительству департаментов. О них заявила Счётная палата РФ, включив в перечень мероприятий на 2020 год. 

В частности, проверять будут работу департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, администрацию Большесельского муниципального района, управление ЖКХ, транспорта и связи Рыбинского муниципального района, центр управления жилищно-коммунальным комплексом Тутаевского муниципального района. 

Все они были задействованы в работе над федеральной программой Минстроя по благоустройству малых городов. В Ярославской области сразу несколько городов выиграли гранты: Переславль-Залесский, Ростов Великий, Мышкин, Тутаев. 

В документе Счётной палаты РФ также говорится: 

— Провести анализ результативности использования средств федерального бюджета, выделенных в 2018–2019 годах на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в:

• Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

• правительстве Ярославской области;

• департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Ответственной за проверку назначена счётная палата Ярославской области. 

По этой программе, например, благоустраивали Соборную площадь в Ростове Великом, где затянули сроки. Из-за этого случился казус: цветы на площади высаживали в ноябре, когда на улице было -3 градуса. А в Переславле-Залесском больше чем за 70 миллионов рублей благоустраивали Народную площадь. Но и здесь реальность отличается от первоначальных идей по эскизам. 

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благоустройство
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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
13 фев 2020 в 10:05

кручу , верчу - посчитать хочу😁