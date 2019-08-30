«Идиотизм приходится терпеть»: в Ярославле рабочие перестарались с озабориванием города

В Ярославле с советских времён у властей есть непреодолимая страсть к озабориванию города
Фото: Александра Савельева
Возле «Арены-2000» в Ярославле рабочие перекрыли переход с тротуара к пешеходному переходу придорожным металлическим забором. Теперь людям приходится выходить на перекрёстке на дорогу.
— Забор поставили в рамках программы «Безопасные и качественные автодороги», — объяснил активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Не поставить его не могли, потому что не смогли бы сдать объект. Стройку тоже не отменишь. Ситуация идиотская, но приходится и такое нам с вами терпеть.
Городские власти заявили, что потерпеть и правда придётся, но заверили, что недолго.
— Временно были не согласованы работы в этом месте, — сообщили в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля. — В ближайшее время мы исправим недоработки и дорога к пешеходному переходу с тротуара будет открыта.
Подобные недочёты, к сожалению, в Ярославле не редкость. Недавно на улице Угличской, например, рабочие построили тротуар вокруг столбов.