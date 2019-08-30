«Идиотизм приходится терпеть»: в Ярославле рабочие перестарались с озабориванием города

Возле «Арены-2000» в Ярославле рабочие перекрыли переход с тротуара к пешеходному переходу придорожным металлическим забором. Теперь людям приходится выходить на перекрёстке на дорогу.



— Забор поставили в рамках программы «Безопасные и качественные автодороги», — объяснил активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Не поставить его не могли, потому что не смогли бы сдать объект. Стройку тоже не отменишь. Ситуация идиотская, но приходится и такое нам с вами терпеть.

